Copagri, Lollobrigida: sovranità alimentare vuole difendere la qualità della nostra produzione

"I primi obiettivi che avevamo era far parlare dell'agricoltura e ascoltare i contenuti e le proposte. Il mondo dell'agricoltura è di stimolo per riappropriarsi dell'economia reale. Siamo partiti dal cambio di nome al ministero e la sovranità alimentare è una delle richieste che ci sono pervenute. Non è autarchia, ma una presa d'atto di riprendere un sistema che metta al centro l'agricoltore e la necessità del consumatore di avere prodotti di qualità, che facciano bene".

Così Francesco Lollobrigida, ministro Masaf

"La sovranità alimentare è un concetto alimentare con cui si difende la produzione di qualità. Le nazioni più deboli del mondo hanno inserito questo concetto in costituzione. Siamo in un sistema globalizzato che immagina di dare da mangiare a tutti, a prescindere da cosa si mangia e come si produce.

Diventa necessario pianificare per questo paese per evitare che tutto venga decentralizzato fuori, così da cancellare il sistema agroalimentare italiano.

Il ministero non serve a fare tanto, serve un approccio leggero, per tendere una mano ed aiutare. Ci siamo troppo affidati al prezzo, rischiando di perdere la capacità di produrre.

Non è accettabile che sui nostri piatti ci siano bistecche fatte in laboratorio, l'Europa deve lavorare per produrre al naturale: l'agricoltore è il primo ambientalista", conclude il ministro.