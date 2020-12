Copagri Lombardia: appello a Ue per programma anticrisi latte

“Prosegue in Italia e in Europa la grave situazione di sofferenza del comparto lattiero-caseario, per fronteggiare la quale non è più rinviabile l’adozione a livello comunitario di norme che vadano a garantire agli allevatori maggiori certezze relative alla copertura dei costi di produzione del latte; solo nel 2020, infatti, i produttori italiani hanno perso oltre un miliardo di euro a causa delle oscillazioni del mercato”. Lo rimarca il presidente della Copagri Lombardia e dell’ APL Pianura Padana Roberto Cavaliere , dopo il via libera della plenaria del Parlamento Europeo all’estensione dell’attuale Politica Agricola Comune- PAC per il biennio 2021-22 e in relazione ai triloghi in corso sulla riforma della stessa PAC, che entrerà presumibilmente in vigore all’inizio del 2023.

