Copagri Lombardia: zootecnia, centinaia di trattori pronti per la grande protesta del 16/01 a Milano

E’ tutto pronto per la grande protesta della zootecnia di lunedì 16 gennaio; l’appuntamento è all’idroscalo di Milano, dove dalle prime luci dell’alba convergeranno diverse centinaia di trattori da tutta la Lombardia, ma anche da numerose regioni del Centro-Nord del Paese, che si riuniranno per protestare pacificamente contro la drammatica situazione in cui versa il comparto, con particolare riferimento alle problematiche relative al prezzo del latte, alle difficoltà legate agli approvvigionamenti, ai sempre maggiori costi di produzione, nonché alla mala gestione dell’annosa questione delle quote latte, che in oltre un quarto di secolo ha portato alla chiusura di ben centomila allevamenti”. Lo ricorda il presidente della Copagri Lombardia e dell’APL Pianura Padana Roberto Cavaliere, evidenziando che la manifestazione si terrà in occasione del ventiseiesimo anniversario della protesta di Linate.

“Vogliamo riportare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla drammatica situazione in cui versano gli allevamenti del nostro Paese, che nella stragrande maggioranza dei casi non riescono più neanche a coprire i costi, stretti nella morsa tra gli aumenti record dei fattori produttivi e delle tariffe energetiche, sollecitando un rapido e concreto intervento risolutivo della politica”, spiega Cavaliere.

Per illustrare le ragioni alla base della protesta si svolgeranno una conferenza stampa, che si terrà alle ore 12:00 direttamente dall’Idroscalo di Milano, e a seguire anche una tavola rotonda, alla quale interverranno gli avvocati che hanno seguito fino ad oggi le cause sulla vicenda delle quote latte; a questo secondo appuntamento, in programma alle ore 14:00 presso la sala plenaria ‘Torre di controllo’ del Fasthotel Linate di Novegro-Segrate, in Via Francesco Baracca 19, parteciperanno gli avvocati Fabrizio Tomaselli, che coordinerà i lavori, Maddalena Aldegheri, Ester Ermondi, Paolo Botasso e Cesare Tapparo, oltre al professor Luigi Bonizzi, docente ordinario del Dipartimento di Scienze Biomediche, Chirurgiche ed Odontoiatriche dell’Università degli Studi di Milano, i quali ripercorreranno l’intera vicenda giudiziaria e legale legata questione delle quote latte, palesando le mancanze e gli errori evidenziati dalle recenti sentenze della Corte di Giustizia dell’UE.