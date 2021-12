Copagri: Pac, forte disappunto per esclusione comparto ovicaprino da ecoschema per benessere animale

Esprimiamo forte disappunto per l’esclusione del comparto ovicaprino dagli interventi previsti dalle ultime stesure del Piano Strategico Nazionale-PSN della PAC 2021-2027; il settore, infatti, non figura tra quelli rientranti nell’ecoschema per il pagamento del premio per il benessere animale e la riduzione degli antibiotici, con specifico riferimento agli allevamenti che si impegnano al rispetto degli obblighi specifici nel settore del benessere animale e praticano il pascolamento o allevamento semi brado”. Lo afferma il presidente della Copagri Franco Verrascina a proposito del dibattito in corso in questi giorni al Mipaaf in sede di Tavolo di Partenariato nazionale della PAC 2023-27.

