Copagri Senato, Cirone (FAI): la futura normativa sugli insetti deve fare riferimento a quelli utili per l’impollinazione

"Quando si parla di insetti ci si riferisce ad una classe sconfinata. Andrebbe tutto ricondotto verso il nostro ambito, quindi agli insetti utili per l'impollinazione, che riguarda questo provvedimento. Vorremmo che la norma facesse riferimento proprio agli insetti utili. C'è un problema di datazione per questo provvedimento, visto che è stato presentato nel 2019 e intanto l'Italia si è dotata di una norma per la salvaguardia della produzione biologica e un provvedimento per la gestione dei fitofarmaci. A questo si aggiunge la nuova Pac, dove i riferimento agli impollinatori sono numerosi, con specifiche misure che impegneranno gli agricoltori. Il disegno di legge fa riferimento per mettere a sistema le forze che agiscono in questo settore, ma vorremmo che ci fosse un riferimento a una modalità di coordinamento che eviti dispersioni. Il monitoraggio del patrimonio di biodiversità deve prevedere di delimitare l'ambito con la delimitazione di questo patrimonio confrontandolo con quei paesi europei che abbiamo già legiferato in materia" Così Raffaele Cirone, presidente Fai, Federazione apicoltori italiani, durante l'audizione alla Commissione agricoltura Senato sul ddl 1254, per la delega al governo in materia di protezione degli insetti a livelli nazionale.