Copagri Sicilia: Natale Mascellino confermato presidente all’unanimità

Il Consiglio Generale della Copagri Sicilia, riunitosi nell’ambito dei lavori del VI° Congresso della Federazione, svoltosi nel fine settimana alle Cantine Patria di Solicchiata (CT), ha confermato all’unanimità Natale Mascellino presidente per il prossimo mandato.

“Voglio ringraziare tutti i delegati per la fiducia riposta in me, assicurando loro - ha affermato Mascellino dopo la conferma - che la Copagri Sicilia continuerà a porsi come interlocutore delle istituzioni regionali, mantenendo l’atteggiamento costruttivo e propositivo che da sempre ci contraddistingue; la mia intenzione è quella di portare avanti il percorso di crescita della Federazione, continuando a lavorare per un’agricoltura sempre più sostenibile, inclusiva e intelligente, che punti su innovazione, multifunzionalità e agroenergie”.

“Il progressivo peggioramento delle condizioni reddituali dei produttori agricoli - ha spiegato Mascellino - insieme agli effetti socioeconomici della congiuntura attuale, con incrementi record dei costi di produzione e dell’energia, sta rendendo sempre più urgente la necessità di mettere in campo un impegno straordinario per risollevare le sorti del tessuto produttivo regionale; per tali ragioni, chiediamo sin da ora al nuovo Governo regionale di aprire un confronto costante con le parti sociali sulle politiche di sviluppo per la Sicilia”.

“Crediamo, infatti, che l’agricoltura possa rappresentare un volano per uno sviluppo sostenibile, in ragione del significativo contributo che il settore primario e i produttori agricoli possono dare alla ripresa dell’economia, ma anche in termini di benefici sociali, di difesa e valorizzazione delle risorse del territorio, dell’ambiente, dei saperi e delle specificità agroalimentari delle nostre comunità”, ha rimarcato il presidente.

“Ma per fare ciò, è necessario superare i vincoli atavici che danni frenano lo sviluppo del Primario putando su interventi per calmierare i costi del lavoro e dell’energia e per garantire la trasparenza dei prezzi, contrastando i fenomeni speculativi e favorendo l'internazionalizzazione”, ha suggerito il presidente della Copagri Sicilia concludendo i partecipati lavori congressuali.

A salutare l’assemblea Copagri, esaltata all’esterno da imprenditori e stand di “Piazza Copagri” con i prodotti della terra e del mare di Sicilia, sono stati anche, fra gli altri, il segretario generale della Uila-UIL Stefano Mantegazza, il segretario generale della Flai-CGIL Sicilia Tonino Russo e i presidenti regionali della Confagricoltura Rosario Marchese Ragona e della Cia-Agricoltori Italiani Graziano Scardina. Nella sessione pomeridiana dei lavori si è svolta una tavola rotonda sulle “Strategie per la promozione dell’agroalimentare siciliano”, alla quale sono intervenuti, fra gli altri, il direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Dario Cartabellotta, il direttore generale dell’Università di Catania Giovanni La Via e il direttore dell’Istituto regionale del Vino e dell’Olivo-IRVOS Gaetano Aprile.