Copagri: tavolo agroindustria, sinergia tra tutti gli stakeholder fondamentale per strategia di medio-lungo periodo

In un contesto nel quale l’agroalimentare continua a segnare una crescita costante e consolidata, tanto da aver superato i 60 miliardi di euro di export nel 2022, è di fondamentale importanza aver riunito intorno a un tavolo tutti i principali attori del settore, che avranno così la possibilità di un confronto permanente finalizzato a promuovere lo sviluppo di un comparto di grande rilevanza per l’economia del Paese”. Lo ha sottolineato il presidente della Copagri Tommaso Battista intervenendo oggi al Dicastero delle Imprese e del Made in Italy, alla riunione di insediamento del Tavolo Agroindustria, presieduto dai ministri delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida.

“Solo attraverso la concertazione continua tra tutti gli stakeholder, infatti, sarà possibile concordare e sviluppare un piano di sviluppo dell’agroalimentare che guardi al medio-lungo periodo e che possa dare ulteriori prospettive per la crescita di un settore che può vantare oltre trecento specialità a denominazione d’origine, più di quattrocento vini tra DOC e DOCG e oltre cinquemila prodotti tradizionali regionali su tutto il territorio”, ha ricordato il presidente della Copagri, ringraziando il governo per l’istituzione del Tavolo.

“Il primo ostacolo da superare per riuscire a garantire maggiore competitività e valorizzare il prodotto agroalimentare nazionale sui mercati esteri resta quello del sistema infrastrutturale, la cui inadeguatezza crea diverse difficoltà logistiche per l’esportazione dei prodotti a maggiore deperibilità verso diversi Paesi del mondo dove si registra una domanda potenzialmente crescente”, ha continuato Battista.

“In questo contesto, per sciogliere il nodo strategico del sistema infrastrutturale italiano, con riferimento sia alle infrastrutture fisiche che a quelle digitali, sarà fondamentale riuscire a cogliere appieno le innumerevoli possibilità offerte dal PNRR, col quale come noto sono stati destinato 6,31 miliardi per le reti ultraveloci e 41,8 miliardi di euro per le infrastrutture legate alla mobilità sostenibile”, ha rimarcato il presidente.

“Un’altra priorità di intervento è a nostro avviso rappresentata dal sistema fieristico nazionale, altro punto sul quale far convergere le risorse e gli investimenti al fine di creare un polo di riferimento che possa dare al nostro Paese la possibilità di competere con le altre grandi manifestazioni europee, garantendo così al nostro agroalimentare la visibilità e il prestigio che merita”, ha concluso Battista.