Copagri Umbria: Sergio Marini eletto presidente all’unanimità dal consiglio generale

“Il progressivo peggioramento delle condizioni reddituali degli agricoltori, congiuntamente agli effetti della crisi pandemica in atto, rischiano di compromettere irrimediabilmente il tessuto produttivo e l’intera filiera agricola umbra; per tali ragioni, occorre un impegno straordinario di tutti coloro che, come me, per esperienza e amore del settore agricolo non accettano che tutto ciò possa tramutarsi in realtà”, ha affermato Marini dopo l’elezione.

