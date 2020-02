CORMORANI, ROLFI: SOLO 114 ABBATTIMENTI SU 993 CONSENTITI, APPELLO A PROVINCE PER INTERVENTI PIU’ MASSICCI

“Quando otteniamo le deroghe da Ispra per abbattere le specie invasive – conclude Rolfi – poi non possiamo lamentarci, se sui territori non le mettiamo in pratica. Abbiamo stipulato un accordo che prevede lo stanziamento dalla Regione alle Province di 1,2 milioni di euro per l’acquisto di mezzi e attrezzature per attività di controllo funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza venatoria e per le attività di supporto alle funzioni di competenza regionale. Mi auguro possa portare risultati concreti e più rilevanti nel contenimento della fauna selvatica”.

“Sono troppo pochi. – commenta Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – Anche quest’anno la Regione ha autorizzato l’abbattimento di 993 esemplari, esattamente il 10 per cento di quelli presenti in Lombardia secondo i censimenti, e non si arriverà nemmeno lontanamente a raggiungere quell’obiettivo. Il prelievo attualmente può essere effettuato solo dagli agenti delle polizie provinciali, ormai in numero esiguo a causa della legge Delrio. Per questo stiamo lavorando per ampliare la platea: abbiamo istituito una commissione regionale per esaminare le richieste dei cacciatori che si candidano per il rilascio della abilitazione al controllo selettivo del cormorano”.