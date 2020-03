CORONABOND, GUALTIERI: PRENDIAMO ATTO CHE VON DER LEYEN CHIARISCE. BENE, ORA SI LAVORI DAVVERO

Von der Leyen aveva precisato in una nota poco fa che "il Consiglio europeo ha incaricato l'Eurogruppo di presentare proposte entro le prossime settimane. La Commissione partecipera' a tali discussioni e sara' pronta a fornire assistenza, se sostenuta dall'Eurogruppo. Cio' e' necessario poiche' lo spazio fiscale per i nuovi strumenti e' limitato" al quadro finanziario pluriennale che e' in scadenza. "Parallelamente, la Commissione sta lavorando a proposte per la fase di recupero nell'ambito dei trattati esistenti - si legge nella nota - come primo passo stiamo attualmente lavorando a una piena flessibilita' dei fondi esistenti, come i fondi strutturali. Cio' fornira' supporto immediato". La Commissione "proporra' modifiche alla proposta del bilancio pluriennala della Ue che consentiranno di affrontare le ricadute della crisi del coronavirus - prosegue una nota - Cio' includera' un pacchetto di incentivi che garantira' il mantenimento della coesione all'interno dell'Unione attraverso la solidarieta' e la responsabilita'". "In questo momento - conclude la nota della Commissione - il presidente non esclude alcuna opzione entro i limiti del trattato".

