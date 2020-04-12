Agricoltura

CORONAVIRUS, 431 DECESSI, 1677 GUARITI. 4092 NUOVI CONTAGI

Posted by × Pubblicato il 12/04/2020 at 18:10
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I decessi sono 431, 1677 guariti. 4092 nuove persone contagiate. 102.253 malati complessivi. 1984 più di ieri. Questi i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso del consueto bollettino pomeridiano.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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