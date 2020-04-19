Agricoltura

CORONAVIRUS, 433 DECESSI, 2128 GUARITI E 3047 CONTAGI

Posted by × Pubblicato il 19/04/2020 at 19:13
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433 decessi, 2128 guariti e 3047 nuovi conagi. Sono i dati diffusi dalla Protezione Civile.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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