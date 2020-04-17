CORONAVIRUS, 575 DECESSI, 355 CONTAGI E 2563 GUARITI

355 nuovi positivi. 575 decessi e 2563 guariti. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso del consueto bollettino pomeridiano.
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“Come firmatari del Manifesto di Assisi condividiamo l’appello dei promotori a costruire un’economia nuova, a misura d’uomo, contro la crisi. Il sindacato agroalimentare e ambientale, in questa sfida, c’è e ci sarà. Le nostre battaglie per l’innovazione contrattuale, per la valorizzazione del Made in Italy, per il potenziamento del lavoro […]
Il Senatore Mino Taricco, con una lettera aperta indirizzata in prima persona al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e sollecitando anche i Ministri interessati, On. Roberto Speranza e Sen. Teresa Bellanova, oltre al Dipartimento della Protezione Civile, segnala la necessità di un chiarimento esplicito relativamente alla questione della […]
355 nuovi positivi. 575 decessi e 2563 guariti. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso del consueto bollettino pomeridiano.
Situazione drammatica per i vini Doc e Igt mentre va leggermente meglio per i vini da tavola distribuiti dai supermercati. Il punto della situazione è stato fatto durante la riunione del Comitato vitivinicolo pugliese, incontro che si è tenuto in tarda mattinata per discutere su alcune scelte strategiche derivanti dalla […]
“È un attacco ingiustificato, la Rai ha dato già alcune risposte in merito ma non sono soddisfacenti. È un momento molto delicato per tutti i settori produttivi ed alimentare una informazione di questo genere non è utile. Occorre invece tutelare gli allevatori, gli agricoltori e i produttori. C’è stato un […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
COMITATO VINICOLO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PREOCCUPANTE FRENATA VINI QUALITA, REGGONO QUELLI DA TAVOLA
COPAGRI SARDEGNA: COMPARTO LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO, AUMENTA LA PRODUZIONE DI PECORINO ROMANO
REGIONE VENETO NASCE INCONTRALAVORO AGRICOLTURA, PIATTAFORMA DI INCROCIO DOMANDA-OFFERTA PER STAGIONALI
PECORINO ROMANO, FRA OTTOBRE 2019 E MARZO 2020 VOLANO PRODUZIONE, EXPORT E VENDITE NEI DISCOUNT. PALITTA: RISULTATO DI UNA CAMPAGNA REGOLARE
RAI, SALVINI: ORA CI ASPETTIAMO INCHIESTA REPORT SECONDO CUI COVID NATO IN UNA STALLA LOMBARDIA. CENTINAIO: FAKE NEWS, ZOOTECNIA ITALIANA LA PIU CONTROLLATA AL MONDO
CORONAVIRUS, ROLFI: REGIONE METTE IN COLLEGAMENTO DOMANDA E OFFERTA PER ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA
CORONAVIRUS.GIUNTA LOMBARDIA METTE A DISPOSIZIONE OLTRE 11 MILIONI PER ABBATTIMENTO TASSI INTERESSI PER IMPRESE ANCHE AGRICOLE
AGRICOLTURA DOMANI IN REGIONE VENETO TAVOLO VERDE CON I SINDACATI SU LAVORI STAGIONALI E PIATTAFORMA OPERATIVA PER INCROCIO DOMANDA-OFFERTA
LATTE PUGLIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI: BENE REGIONE MA AIUTI SOLO A CASEIFICI CHE RISPETTANO ACCORDI
VENETO, AGENDA DIGITALE. 500MILA EURO DI INCENTIVI AL LAVORO AGILE NEI COMUNI
AGRICOLTURA PATTO REGIONE VENETO-COLDIRETTI PER FACILITARE INCONTRO DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO PER STAGIONALI
CONFAGRICOLTURA BARI: BENE DECISIONE REGIONE PUGLIA DI STANZIARE 1MLN PER SOSTEGNO AZIENDE AGRICOLE
AGRUMI, OGGI VIA AL CORSO SU BLOCKCHAIN E FILIERA AGRUMICOLA; IN 57 COLLEGATI PER LA LEZIONE A DISTANZA
BONIFICA ASSESSORE PAN, PIÙ PRELIEVI DAL FIUME ADIGE PER NON LASCIARE A SECCO LA PIANURA VENETA
ROLFI:STOP ‘FAKENEWS’ SU TV DI STATO, ‘REPORT'(RAI 3) HA MESSO IN CORRELAZIONE ALLEVAMENTI E DIFFUSIONE COVID-19. A CONSORZI TUTELA CHIEDO STOP PUBBLICITÀ RAI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN A MINISTRO BELLANOVA, SINORA RISPOSTE INSUFFICIENTI PER RECLUTAMENTO LAVORATORI STAGIONALI- DA RAI IPOTESI INFAMANTI PER ZOOTECNIA, GOVERNO INTERVENGA
LUPI ASSESSORE PAN, REGIONE GARANTISCE ASSISTENZA IN LOCO AGLI ALLEVATORI DI MONTAGNA
DIGITALIZZAZIONE, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: ITALIA AGLI ULTIMI POSTI IN UE PER USO INTERNET
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 123 I CASI, TREND IN FRENATA AL 2,5%, CRESCONO I GUARITI 25 NELLE ULTIME 24H
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ALLARME SICCITA. A RISCHIO 220MILA ETTARI A GRANO
CORONAVIRUS, CUBA INVIA 38 MEDICI IN PIEMONTE. RODRIGUEZ: DIFENDERE SOLIDARIETÀ, CONDIVIDIAMO LA VITA CON ALTRI POPOLI
CORONAVIRUS, REGIONE MARCHE: 1 SU 6 CONTAGIATO. IN 24H 78 POSITIVI SU 456 TAMPONI
CORONAVIRUS PIEMONTE: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO DELLE MISURE PIÙ RESTRITTIVE
CORONAVIRUS, D’AMATO: OGGI 122 CASI, TREND IN FRENATA AL 2,6%, CALANO DECESSI. 6 NELLE ULTIME 24H, NEL LAZIO TASSO DI LETALITA’ TRE VOLTE INFERIORE A LOMBARDIA
LATTE PUGLIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI PUGLIA DIFFIDANO CASEIFICI ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A RAPPRESENTARE TUTTO MONDO ZOOTECNICO
LATTE, COPAGRI PUGLIA E CONFAGRICOLTURA PUGLIA PRONTI ALLE VIE LEGALI VS CASEIFICI
CORONAVIRUS, ROLFI: ATTIVITA’ SILVICOLTURALE SIA CONSIDERATA COME ESSENZIALE
PSR PIEMONTE: APERTURA BANDO 2020 PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LA REGIONE PENSA GIA’’ AL RILANCIO DEI SUOI PRODOTTI
MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BENE REGIONE CHE HA ACCOLTO NOSTRA PROPOSTA
E.ROMAGNA: REGIONE RISPONDE A SOS MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: TEMPI BREVI E SEMPLIFICAZIONE PER EROGARE A IMPRESE
TURISMO VERDE, CIA PUGLIA: SETTORE AGRITURISTICO LANCIA GRIDO DI AIUTO
LATTE ASSESSORE PAN, DA REGIONE VIGILANZA ATTIVA SU IMPORTAZIONI, A MARZO IN VENETO MENO 30% NEGLI ACQUISTI DI LATTE CRUDO DALL’ESTERO
ACCORDO UNIONE EUROPEA-VIETNAM, PECORINO ROMANO FRA I PRODOTTI PROTETTI. PALITTA: GUERRA ALLA CONTRAFFAZIONE
COPAGRI PUGLIA: FURTI NELLE CAMPAGNE, NOTA ALLA PREFETTA DI BARI ANTONIA BELLOMO PER PRESIDIARE AREE RURALI
AGRITURIST CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: EVENTI E APPUNTAMENTI PER PASQUA AZZERATI
CORONAVIRUS, FAI CISL: MANIFESTO DI ASSISI BUSSOLA FONDAMENTALE PER LA RIPRESA
LE BATTUTE, SPERANDIO: ITALIA POVERA MA ITALIANI RICCHI. UE CI INVIDIA I CONTI CORRENTI E LE PROPRIETA?
ORTI E SEMENTI IN TEMPO DI COVID-19. HOBBISTI E PENSIONATI MANCA CHIAREZZA NEL QUADRO NORMATIVO IL SENATORE MINO TARICCO SCRIVE AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CONTE
COMITATO VINICOLO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: PREOCCUPANTE FRENATA VINI QUALITA, REGGONO QUELLI DA TAVOLA
PESCA, PE APPROVA MODIFICHE FEAMP A FAVORE SETTORE A FRONTE EMERGENZA COVID
FASE 2, DE CARLO, FDI: RIAPRIRE AGRITURISMO CHE RISPETTINO NORME SICUREZZA
CORONAVIRUS: DORFMANN -DE CASTRO, VINCE LAVORO DI SQUADRA IN AGRICOLTURA
CONFEURO: SI’ A POSTICIPO ANTIMAFIA PER FONDI PAC E A SANATORIA IRREGOLARI
CORONAVIRUS: DE CASTRO-DORFMANN, VINCE LAVORO DI SQUADRA IN AGRICOLTURA
CURA ITALIA, ALLEANZA PESCA: BENE COMAGRI A RICHIEDERE PESCATORI AUTONOMI
MIPAAF, BORRIELLO LASCIA. AAA CERCASI NUOVO CAPO DI GABINETTO
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 1 IMPRESA SU 4 PERSA IN AGRICOLTURA
COMMISSIONE UE DIFENDA L’AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE IN EUROPA
DAL CONSIGLIO AGRICOLO UE LA RICHIESTA UNANIME DI UN CAMBIO DI PASSO NELLA GESTIONE DELLA CRISI. L’APPREZZAMENTO DI CONFAGRICOLTURA
COPAGRI: CORONAVIRUS, PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE VAGLIARE LA POSSIBILITÀ DI COINVOLGERE GLI AGRITURISMI
COPAGRI SARDEGNA: COMPARTO LATTIERO CASEARIO OVICAPRINO, AUMENTA LA PRODUZIONE DI PECORINO ROMANO
CONFEURO: CORONAVIRUS, CONVERSIONE VERSO AGRICOLTURA SOSTENIBILE NON PUO’ PIU’ ATTENDERE
REGIONE VENETO NASCE INCONTRALAVORO AGRICOLTURA, PIATTAFORMA DI INCROCIO DOMANDA-OFFERTA PER STAGIONALI
MIPAAF, AZIENDE AGRICOLE: VENDITA POSSIBILE IN COMUNI DIVERSI PER QUELLE AUTORIZZATE ALLA VENDITA DIRETTA
CALDO: COLDIRETTI, ALLARME SICCITA’ IN ITALIA, IL PO COME A FERRAGOSTO.
PIOGGIA DIMEZZATA IN ANNO PIU’ BOLLENTE DAL 1800, SOS RACCOLTI
PECORINO ROMANO, FRA OTTOBRE 2019 E MARZO 2020 VOLANO PRODUZIONE, EXPORT E VENDITE NEI DISCOUNT. PALITTA: RISULTATO DI UNA CAMPAGNA REGOLARE
MORTALITÀ, ISTAT: CRESCE DEL 20% RISPETTO A STESSO PERIODO DEI 4 ANNI PRECEDENTI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CROLLA DEL 19,1% EXPORT ALIMENTARE IN CINA
I PRIMI EFFETTI DELLA FRENATA DEL COMMERCIO A LIVELLO MONDIALE
COPAGRI: CONFINDUSTRIA, AUGURI DI BUON LAVORO A CARLO BONOMI
CORONAVIRUS, NATURALE (M5S): SFRUTTAMENTO BRACCIANTI PIAGA SOCIALE, SENSIBILIZZIAMO I CONSUMATORI CON BOLLINO ETICO
CONFINDUSTRIA, GIANSANTI, CONFAGRICOLTURA: CONGRATULAZIONI A BONOMI
CORONAVIRUS, DE BONIS: “POCO O NULLA VIENE FATTO PER L’AGRICOLTURA. BELLANOVA FAREBBE MEGLIO A DIMETTERSI”
POST COVID, SALVINI E CENTINAIO: RIPARTENZA, RIAPERTURA E SPERANZA. INIZIANDO DA TURISMO CHE VALE IL 15% DEL PIL. E DA AGROALIMENTARE
CORONAVIRUS, IN EMILIA-ROMAGNA LA MANODOPERA PER L’AGRICOLTURA SI CERCA ONLINE. A DISPOSIZIONE PROCEDURA SEMPLIFICATA PER RECLUTAMENTO
CORONAVIRUS, DONAZIONE STRAORDINARIA DI CONSERVE ITALIA AL BANCO ALIMENTARE
CORONAVIRUS, RUFA (LEGA): MISURE EFFICACI PER TURISMO PER RICOSTRUIRE FUTURO
CORONAVIRUS, ABATE (M5S): BENE LAVORO GOVERNO, ORA TUTELARE HOBBISTI E ATTIVITA’ PRESENTI SUI NOSTRI TERRITORI
CORONAVIRUS, MAGORNO A SANTELLI: “DARE POSSIBILITA’ AGLI AGRICOLTORI”
CORONAVIRUS, LEGA: GARANTIRE PAGAMENTO CREDITI PA AD IMPRESE, INTERVERREMO
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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