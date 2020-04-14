CORONAVIRUS, 602 NUOVI DECESSI. 1695 NUOVI GUARITI. 2972 NUOVI CONTAGI

602 decessi. 37130 guariti, 1695 in più rispetto a ieri. 2972 nuovi contagi. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso del consueto bollettino pomeridiano.
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Domani incomincia la stagione irrigua e i principali fiumi veneti, cioè l’Adige, il Piave e il Brenta, hanno livelli vicini al minimo deflusso vitale, pur in presenza di abbondanti riserve nivali nel territorio alpino. Al fine di soddisfare le esigenze degli agricoltori, che assistono da tempo agli effetti della prolungata mancanza […]
“Tra le nuove misure previste nel Decreto Aprile dovrebbe trovare spazio la sospensione della sugar tax e della plastic tax. È un passaggio che sosteniamo fortemente, anche se ci auguriamo si condivida l’idea di eliminare completamente questo balzello, perché l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono tasse di scopo che […]
“Siamo ben consapevoli delle difficoltà che le misure di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza in atto stanno causando all’intero settore agricolo e agroalimentare. Chiusura delle mense, chiusura del canale ho.re.ca, rallentamento delle esportazioni stanno influendo in modo determinante su molti settori rilevanti per la nostra filiera alimentare. Una criticità che ovviamente […]
La Ministra Teresa Bellanova ha firmato, nei giorni scorsi e dopo il via libera dalla Conferenza Stato-Regioni, il cosiddetto “Decreto Rotazioni”, provvedimento molto atteso dalle aziende impegnate nell’agricoltura biologica e che punta a fare chiarezza su uno degli aspetti centrali del metodo biologico, quello degli avvicendamenti colturali. “Abbiamo accelerato l’emanazione […]
“È un attacco ingiustificato, la Rai ha dato già alcune risposte in merito ma non sono soddisfacenti. È un momento molto delicato per tutti i settori produttivi ed alimentare una informazione di questo genere non è utile. Occorre invece tutelare gli allevatori, gli agricoltori e i produttori. C’è stato un […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
BONIFICA ASSESSORE PAN, PIÙ PRELIEVI DAL FIUME ADIGE PER NON LASCIARE A SECCO LA PIANURA VENETA
ROLFI:STOP ‘FAKENEWS’ SU TV DI STATO, ‘REPORT'(RAI 3) HA MESSO IN CORRELAZIONE ALLEVAMENTI E DIFFUSIONE COVID-19. A CONSORZI TUTELA CHIEDO STOP PUBBLICITÀ RAI
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN A MINISTRO BELLANOVA, SINORA RISPOSTE INSUFFICIENTI PER RECLUTAMENTO LAVORATORI STAGIONALI- DA RAI IPOTESI INFAMANTI PER ZOOTECNIA, GOVERNO INTERVENGA
LUPI ASSESSORE PAN, REGIONE GARANTISCE ASSISTENZA IN LOCO AGLI ALLEVATORI DI MONTAGNA
DIGITALIZZAZIONE, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: ITALIA AGLI ULTIMI POSTI IN UE PER USO INTERNET
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 123 I CASI, TREND IN FRENATA AL 2,5%, CRESCONO I GUARITI 25 NELLE ULTIME 24H
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ALLARME SICCITA. A RISCHIO 220MILA ETTARI A GRANO
CORONAVIRUS, CUBA INVIA 38 MEDICI IN PIEMONTE. RODRIGUEZ: DIFENDERE SOLIDARIETÀ, CONDIVIDIAMO LA VITA CON ALTRI POPOLI
CORONAVIRUS, REGIONE MARCHE: 1 SU 6 CONTAGIATO. IN 24H 78 POSITIVI SU 456 TAMPONI
CORONAVIRUS PIEMONTE: PROROGA FINO AL 3 MAGGIO DELLE MISURE PIÙ RESTRITTIVE
CORONAVIRUS, D’AMATO: OGGI 122 CASI, TREND IN FRENATA AL 2,6%, CALANO DECESSI. 6 NELLE ULTIME 24H, NEL LAZIO TASSO DI LETALITA’ TRE VOLTE INFERIORE A LOMBARDIA
LATTE PUGLIA, CONFAGRICOLTURA E COPAGRI PUGLIA DIFFIDANO CASEIFICI ALTRE ORGANIZZAZIONI SINDACALI A RAPPRESENTARE TUTTO MONDO ZOOTECNICO
LATTE, COPAGRI PUGLIA E CONFAGRICOLTURA PUGLIA PRONTI ALLE VIE LEGALI VS CASEIFICI
CORONAVIRUS, ROLFI: ATTIVITA’ SILVICOLTURALE SIA CONSIDERATA COME ESSENZIALE
PSR PIEMONTE: APERTURA BANDO 2020 PER LA PROMOZIONE AGROALIMENTARE DI QUALITÀ LA REGIONE PENSA GIA’’ AL RILANCIO DEI SUOI PRODOTTI
MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: BENE REGIONE CHE HA ACCOLTO NOSTRA PROPOSTA
E.ROMAGNA: REGIONE RISPONDE A SOS MANODOPERA AGRICOLA STAGIONALE
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: TEMPI BREVI E SEMPLIFICAZIONE PER EROGARE A IMPRESE
TURISMO VERDE, CIA PUGLIA: SETTORE AGRITURISTICO LANCIA GRIDO DI AIUTO
LATTE ASSESSORE PAN, DA REGIONE VIGILANZA ATTIVA SU IMPORTAZIONI, A MARZO IN VENETO MENO 30% NEGLI ACQUISTI DI LATTE CRUDO DALL’ESTERO
ACCORDO UNIONE EUROPEA-VIETNAM, PECORINO ROMANO FRA I PRODOTTI PROTETTI. PALITTA: GUERRA ALLA CONTRAFFAZIONE
COPAGRI PUGLIA: FURTI NELLE CAMPAGNE, NOTA ALLA PREFETTA DI BARI ANTONIA BELLOMO PER PRESIDIARE AREE RURALI
AGRITURIST CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: EVENTI E APPUNTAMENTI PER PASQUA AZZERATI
COPAGRI LOMBARDIA: LATTE, AVANTI CON “PROGRAMMA DI RESPONSABILITÀ DI MERCATO” PER GESTIRE PRODUZIONE UE
EDUCAZIONE MULTIMEDIALE IN CORSO – COVID-19 NON FERMA SCHOOL IN MOTION FESTIVAL: AVANTI TUTTA VERSO IL 2021
6 MLN € A PESCA E ACQUACOLTURA. ASSESSORE PAN, PRIORITÀ ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
AGRINSIEME BASILICATA: ZOOTECNIA, 25MILA CAPI OVICAPRINI INVENDUTI PER LA CONTRAZIONE DEI CONSUM
PESCA. ASSESSORE PAN, ATTENDIAMO LA CONFERMA DELLA PROROGA DEI FONDI FEAMP
VIA LIBERA EXPORT RISO ITALIANO IN CINA, CIA LOMBARDIA: ACCORDO IMPORTANTE PER NUOVE QUOTE MERCATO
DL CURA ITALIA, DONNO (M5S): SI’ A SPOSTAMENTI NEI TERRENI COLPITI DA XYLELLA ANCHE FUORI COMUNI RESIDENZA
CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA LANCIA L’AGRICOLTURA A DOMICILIO
CORONAVIRUS, ROLFI: SU COMPARTO AGRICOLO MISURE TROPPO DEBOLI, GOVERNO ASCOLTI TERRITORI
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: AL VIA PIATTAFORMA DOMANDA OFFERTA AGRIJOB
BALNEARI, SENTENZA TAR DEL VENETO NON SOSTIENE COMPARTO. CENTINAIO: GOVERNO BATTA UN COLPO
VINO (IMT): MARCHE ALLO STREMO, MISURE FINANZIARIE INSUFFICIENTI
BONIFICA ASSESSORE PAN, PIÙ PRELIEVI DAL FIUME ADIGE PER NON LASCIARE A SECCO LA PIANURA VENETA
RAI SU ZOOTECNIA, RANUCCI: REPORT RISPONDERA EVENTUALMENTE NELLE SEDI ISTITUZIONALI
RAI, GASPARRI: ATTACCO INGIUSTIFICATO AD AGROALIMENTARE ITALIANO E A ZOOTECNIA. DA TV PUBBLICA FINORA RISPOSTE INSODDISFACENTI
DECRETO APRILE, ROTA (FAI CISL): ELIMINARE PLASTIC TAX E SUGAR TAX
RAI, ANZALDI: SU ZOOTECNIA SI CONCORDI SMENTITA. POI SI AGIRA’ DI CONSEGUENZA. SU SENSIBILITA TEMI DUE LETTERE VIGILANZA A UNANIMITA. MA INASCOLTATE DA RAI
MIPAAF, AMMASSO PRIVATO: INVIATA ALLA COMMISSIONE EUROPEA PROPOSTA SU FORMAGGI, BURRO, CARNI
ROTAZIONI BIOLOGICHE IN AGRICOLTURA: FIRMATO IL DECRETO MIPAAF, BELLANOVA: “GIUSTE CERTEZZE PER PIANIFICARE L’ATTIVITÀ”
CORONAVIRUS, 602 NUOVI DECESSI. 1695 NUOVI GUARITI. 2972 NUOVI CONTAGI
RAI, BERGESIO (VIGILANZA RAI): TV PUBBLICA ENFATIZZA BUFALE. NO FAKE NEWS E DATI PARZIALI CHE DANNEGGIANO AGROALIMENTARE E ZOOTECNIA
CORONAVIRUS, DE BONIS SU CUNIAL: “FICO DIFENDA LAVORO PARLAMENTARI DA FUMUS PERSECUTIONIS”
CORONAVIRUS, CAUDA: NEI CASI PIÙ GRAVI COINVOLTO ANCHE IL CUORE E SISTEMA NERVOSO. 8 CASI SU 10 DI CONTAGIO DA SOGGETTI ASINTOMATICI
MIPAAF, VINO: ALLO STUDIO UN INTERVENTO PER LA DISTILLAZIONE VOLONTARIA. PRIORITA’ UTILIZZARE I FONDI OCM
EMERGENZA ALIMENTARE MIPAAF, BELLANOVA: GARANTIRE L’ACCESSO AL CIBO A INDIGENTI. DECRETO PER I 50 MLN GiÀ IN REGISTRAZIONE CORTE DEI CONTI
MIPAAF, NELL’INCONTRO CON ASSESSORI REGIONALI BELLANOVA INDICA STRATEGIA PER SUPERARE EMERGENZA. CIRCOLARE AI PREFETTI SU INTERPRETAZIONE FAQ FLORIVIVAISMO
CORONAVIRUS: L’ORTOFRUTTA CHIEDE FLESSIBILITÀ NELLA GESTIONE DELLE RISORSE COMUNITARIE E INDENNIZZI PER I DANNI DA GELATE
ROLFI:STOP ‘FAKENEWS’ SU TV DI STATO, ‘REPORT'(RAI 3) HA MESSO IN CORRELAZIONE ALLEVAMENTI E DIFFUSIONE COVID-19. A CONSORZI TUTELA CHIEDO STOP PUBBLICITÀ RAI
CORONAVIRUS, LEGA: PAROLE BELLANOVA DELIRANTI. BASTA ARROGANZA GOVERNO
AGRICOLTURA ASSESSORE PAN A MINISTRO BELLANOVA, SINORA RISPOSTE INSUFFICIENTI PER RECLUTAMENTO LAVORATORI STAGIONALI- DA RAI IPOTESI INFAMANTI PER ZOOTECNIA, GOVERNO INTERVENGA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, CON +19% CIBO SALVO DA CRACK CONSUMI
AGRINSIEME: CORONAVIRUS, INACCETTABILE COLLEGARE RUOLO ALLEVAMENTI A EVOLUZIONE PANDEMIA; AGRICOLTURA E ALLEVAMENTO SONO ATTIVITÀ MILLENARIE E CARATTERIZZATE DALLA CIRCOLARITÀ
RAI ATTACCA ZOOTECNIA. PRANDINI: DISINFORMAZIONE PUBBLICA E SERVIZIO TAGLIATO. AGRINSIEME: INACCETTABILE. VIDEO
MANODOPERA AGRICOLA, UILA: BENE PROPOSTE BELLANOVA, REGOLARIZZARE CLANDESTINI IN ITALIA DA TEMPO
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA E ENAPRA AVVIANO FORMAZIONE GRATUITA A DISTANZA SULL’AGRICOLTURA 4.0
CONFEURO: INQUINAMENTO E CORONAVIRUS, L’AGRICOLTURA INTENSIVA NON E’ PIU’ SOSTENIBILE
LUPI ASSESSORE PAN, REGIONE GARANTISCE ASSISTENZA IN LOCO AGLI ALLEVATORI DI MONTAGNA
CORONAVIRUS, L’ABBATE: CON IL CURA ITALIA, LE IMPRESE AGRICOLE POTRANNO ACCEDERE IN MANIERA DIRETTA AL FONDO DI GARANZIA
CORONAVIRUS: COLDIRETTI/IXE’, 72% PRONTI A GUERRA FINO ALL’ESTATE
DIGITALIZZAZIONE, CONFAGRICOLTURA ALESSANDRIA: ITALIA AGLI ULTIMI POSTI IN UE PER USO INTERNET
COVID19, ANBI: AL VIA STAGIONE IRRIGUA – CRISI AL SUD BENE AL CENTRO PREOCCUPAZIONE AL NORD
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 10MILA BOSCAIOLI TORNANO AL LAVORO
E RIPARTE ANCHE LA CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE IN CITTA’
CORONAVIRUS, 566 DECESSI. 1224 GUARITI. NUOVI CONTAGI FRENANO
COVID19, UN IMPORTATORE CINESE CLIENTE DI ORIGINE GROUP REGALA MILLE MASCHERINE PROTETTIVE A UN OSPEDALE ITALIANO
CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI 123 I CASI, TREND IN FRENATA AL 2,5%, CRESCONO I GUARITI 25 NELLE ULTIME 24H
CORONAVIRUS: COLDIRETTI/IXE’, IN 1 CASA SU 5 SELFIE CON PIATTI FESTA
CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ALLARME SICCITA. A RISCHIO 220MILA ETTARI A GRANO
CORONAVIRUS, IN BRASILE STOP A SPERIMENTAZIONE CLOROCHINA: AUMENTA RISCHIO ARITMIA CARDIACA
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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