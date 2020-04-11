Agricoltura

CORONAVIRUS, 619 DECESSI. 4694 CONTAGI. 2079 NUOVI GUARITI

Posted by × Pubblicato il 11/04/2020 at 18:36
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619 nuovi decessi, 4694 contagi e 2079 nuovi guariti. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso del consueto bollettino quotidiano

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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