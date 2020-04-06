Agricoltura

CORONAVIRUS, 636 DECESSI. 1022 GUARITI. 1941 NUOVI CONTAGI

Posted by × Pubblicato il 06/04/2020 at 18:32
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636 nuovi decessi, 1022 guariti e 1941 nuovi contagi. Sono i dati diffusi dalla Protezione civile nel corso della consueta conferenza stampa. 132.547 contagi complessivi.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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