CORONAVIRUS, 727 DECESSI IN PIÙ, 1118 NUOVI GUARITI. 2.937 NUOVI CONTAGI

80572 casi positivi, 2.937 pazienti in più. 727 decessi. 16847 guariti totali, 1118 in più.
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Con il decreto odierno del direttore della Direzione Agroambiente e gestione ittico faunistico venatoria la Regione Veneto ha prorogato al 31 maggio il termine per i cacciatori per iscriversi agli Ambiti di caccia delle province di Verona, Vicenza e Treviso e ai Comprensori alpini di Verona e Vicenza, in vista […]
L’emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova anche la pubblica amministrazione, costretta a potenziare i suoi servizi per assistere i cittadini e non lasciarli soli – dichiara il presidente nazionale Confeuro Andrea Michele Tiso. La chiusura del sito dell’Inps in seguito alle migliaia di domande per il bonus da 600 […]
La Fai Cisl esprime solidarietà all’azienda Callipo per i gravi danni provocati dal maltempo che nella serata di lunedì ha colpito violentemente l’area di Vibo Valentia. “È drammatico – dichiara il segretario generale della Fai Cisl Calabria, Michele Sapia – constatare come un evento naturale possa determinare, a causa delle […]
“Questa emergenza sta portando alla luce la falsità della propaganda che ci viene propinata da decenni per giustificare le varie manovre autonomiste. La verità è che il Nord senza il Sud non va da nessuna parte. Le regioni settentrionali dovrebbero fare una seria autocritica, e riconoscere che senza l’aiuto dello […]
Il Segretario generale di Uila, Stefano Mantegazza, smentisce ad AGRICOLAE le paure che circondano il settore dell’agroalimentare riguardo la mancanza di manodopera nei campi, con il rischio di un mancato approvvigionamento sugli scaffali di generi alimentari. Ci sarà invece il problema opposto, rappresentato dai tanti lavoratori italiani rimasti senza lavoro […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CACCIA REGIONE VENETO PROROGA AL 31 MAGGIO TERMINI PER ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI, AUTORIZZAZIONE AGLI APPOSTAMENTI E RINNOVO ASSEMBLEE
PESCA, ASSESSORE PAN LA REGIONE IN CAMPO CON TUTTI GLI STRUMENTI POSSIBILI PER EVITARE LA CRISI DEL SETTORE
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, ROLFI: DALLA REGIONE ALTRI 2 MILIONI ALLE COMUNITÀ MONTANE
BONIFICA ASSESSORE PAN, CANTIERI PER RISPARMIO IDRICO AL LAVORO, BENE IMPEGNO DEI CONSORZI. RATEIZZARE I RUOLI PER I CONTRIBUENTI AGRICOLI
CIMICE ASIATICA: PAN, “IL VENETO PRONTO AD AVVIARE LOTTA BIOLOGICA CON LA VESPA SAMURAI. E BANDO INDENNIZZI APERTO SINO A FINE MAGGIO”
LATTE PUGLIA, CASEIFICI CHIEDONO RIDUZIONE PREZZO. CIA, UCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE E AGCI RISPEDISCONO AL MITTENTE
ALLEANZA COOPERATIVE CAMPANIA: LE NOSTRE PROPOSTE PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE
CASEIFICI PUGLIA CONTRO NORMATIVA – UCI CON ALTRE SIGLE RISPEDISCONO AL MITTENTE
CONTRASTO ALLA CIMICE ASIATICA, ASSESSORE AGRICOLTURA PROTOPAPA: IL PIEMONTE E’ PRONTO A PARTIRE CON LA LOTTA BIOLOGICA
LATTE, CONFAGRICOLTURA E CIA PUGLIA: POSIZIONE INDUSTRIA TRASFORMAZIONE GRAVISSIMA
MOZZARELLA DI BUFALA DOP: BENE BELLANOVA E MIPAAF PER ATTENZIONE CRISI CHE VIVE IL COMPARTO
CORONAVIRUS – AGRICOLTURA DEL METAPONTO: UCI DENUNCIA MALESSERE IN CORSO
COVID-19, BELLANOVA ALLE ASSOCIAZIONI PUGLIESI: NON C’E’ SPAZIO PER CHI APPROFITTA DELL’EMERGENZA. LE IMPRESE SEGNALINO SPECULAZIONI E PRATICHE SLEALI
CIMICE ASIATICA, E.ROMAGNA: VIA LIBERA A RIPRODUZIONE VESPA SAMURAI E FONDI GOVERNO
CORONAVIRUS, CONFAI MANTOVA DISTRIBUISCE MASCHERINE A PROPRI ASSOCIATI
CORONAVIRUS, AGRITURISMI, ROLFI: IN LOMBARDIA POSSIBILITÀ DI CONSEGNE A DOMICILIO. SOSTEGNO CONCRETO PER 1.700 STRUTTURE
VINI ASSESSORE PAN, LA CRISI IPOTECA GIÀ LA VENDEMMIA, PROGRAMMARE INSIEME AI CONSORZI LE STRATEGIE DI TENUTA PER I VINI D’ETICHETTA
AGRICOLTURA, ROLFI: I CONSUMI DI LATTE HANNO TENUTO. RISPETTARE PREZZI DEI CONTRATTI
CORONAVIRUS. VENETO: APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE
CORONAVIRUS. GIUNTA APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI. ASSESSORE MARCATO, SUBITO IN CAMPO STRUMENTI PER DARE MAGGIORE LIQUIDITA’ A IMPRESE
CORONAVIRUS. PER LE AZIENDE DALLA REGIONE VENETO IL VADEMECUM PER LA PRODUZIONE IN DEROGA DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CORONAVIRUS: GLI OLIVICOLTORI PUGLIESI DONANO VENTILATORI POLMONARI, TUTE E MASCHERE AL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO DI BARI
CORONAVIRUS. SCHENK ITALIAN WINERIES DONA 45 MILA EURO PER L’EMERGENZA SANITARIA DI TRENTO, BOLZANO E TREVISO
CORONAVIRUS. ASSESSORE VENETO CANER ANNUNCIA LE AZIENDE AGRITURISTICHE POSSONO EFFETTUARE LE CONSEGNE DI ALIMENTI E PASTI A DOMICILIO
CORONAVIRUS DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA I CONSORZI VINI SU STRATEGIE DI TUTELA DELLE ETICHETTE D’ORIGINE
LUPI NEL 2019 IN VENETO 198 ATTACCHI E 480 CAPI PREDATI. REGIONE RIFINANZIA IL FONDO INDENNIZZI E PREVENZIONE CON 250 MILA EURO
ASSESSORE PROTOPAPA A GDO : CHIEDO VOSTRA DISPONIBILITÀ’ A RAFFORZARE PROMOZIONE PRODOTTI PIEMONTESI NEI VOSTRI PUNTI VENDITA
LA PREOCCUPAZIONE DELL’UNITÀ DI CRISI PER UN FALSO VOLANTINO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
FLOROVIVAISMO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: BELLANOVA HA DATO BOCCATA DI OSSIGENO A SETTORE
AGRICOLTURA, ROLFI: SICCITÀ IN ARRIVO, SOSPENDERE IL MINIMO DEFLUSSO
CAAT-CENTRO AGROALIMENTARE TORINO: OCCORRE RIFLESSIONE SU SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLOROVIVAISMO, IN LOMBARDIA CHIUSI PUNTI AL DETTAGLIO E SOSPESA MANUTENZIONE VERDE
CORONAVIRUS PIEMONTE, QUARANTUNO PAZIENTI GUARITI, 162 IN VIA DI GUARIGIONE
CORONAVIRUS. DATI UNIONCAMERE. ASSESSORE VENETO MARCATO: AL LAVORO PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. MA ATTENZIONE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
CACCIA REGIONE VENETO PROROGA AL 31 MAGGIO TERMINI PER ISCRIZIONE AGLI AMBITI TERRITORIALI, AUTORIZZAZIONE AGLI APPOSTAMENTI E RINNOVO ASSEMBLEE
CONFEURO: CAOS INPS, DA GOVERNO MAGGIORE CHIAREZZA E MENO BUROCRAZIA
AGROALIMENTARE, FAI CISL: SOLIDARIETÀ ALLA CALLIPO, COLPITA DAL MALTEMPO
PESCA, ASSESSORE PAN LA REGIONE IN CAMPO CON TUTTI GLI STRUMENTI POSSIBILI PER EVITARE LA CRISI DEL SETTORE
CORONAVIRUS, DE BONIS: “CRISI PORTA A GALLA FALLE DEL FEDERALISMO SANITARIO. BASTA DRENARE RISORSE DAL SUD”
CIMICE ASIATICA, ROVERSI, CREA: AL VIA LOTTA BIOLOGICA. VIDEO
AGROALIMENTARE (M5S): 30 MILIONI DI EURO PER LE FILIERE E PROCEDURE SEMPLIFICATE PER SOSTENERE SETTORI
CORONAVIRUS, CENTINAIO, LEGA: STOP SPECULAZIONI SU CARNE SUINA
CORONAVIRUS, 727 DECESSI IN PIÙ, 1118 NUOVI GUARITI. 2.937 NUOVI CONTAGI
ALIMENTARE: COLDIRETTI, BENE RISORSE PER GRANO 100% MADE IN ITALY
CORONAVIRUS, IL NUMERO DA CHIAMARE? TUTTO DIPENDE DAL MEDICO DI BASE. E NIET TAMPONI, ANCHE SE SI STA MALE
CORONAVIRUS, IL PRESIDENTE DELLA COMAGRI SENATO SCRIVE A BELLANOVA: INSERIRE SILVICOLTURA TRA ATTIVITA CONSENTITE. LA LETTERA
AGRICOLTURA DI MONTAGNA, ROLFI: DALLA REGIONE ALTRI 2 MILIONI ALLE COMUNITÀ MONTANE
BONIFICA ASSESSORE PAN, CANTIERI PER RISPARMIO IDRICO AL LAVORO, BENE IMPEGNO DEI CONSORZI. RATEIZZARE I RUOLI PER I CONTRIBUENTI AGRICOLI
CURA ITALIA, CIA: BLACK OUT INPS HA RESO IMPOSSIBILE INVIARE PRATICHE
AGRICOLTURA A PIEDI, CAI: SOSPESA ATTIVITA MOTORIZZAZIONE RILASCIO DOCUMENTI CIRCOLAZIONE MACCHINE AGRICOLE
CIMICE ASIATICA: PAN, “IL VENETO PRONTO AD AVVIARE LOTTA BIOLOGICA CON LA VESPA SAMURAI. E BANDO INDENNIZZI APERTO SINO A FINE MAGGIO”
LATTE PUGLIA, CASEIFICI CHIEDONO RIDUZIONE PREZZO. CIA, UCI, LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE E AGCI RISPEDISCONO AL MITTENTE
GALLINELLA: BENE APPROVAZIONE CONFERENZA STATO REGIONI DEL FONDO COMPETITIVITA
CIA: INSERIRE MANUTENZIONE DEL VERDE URBANO TRA ATTIVITÁ CONSENTITE
ALLEANZA COOPERATIVE CAMPANIA: LE NOSTRE PROPOSTE PER IL RILANCIO DELLE IMPRESE
CASEIFICI PUGLIA CONTRO NORMATIVA – UCI CON ALTRE SIGLE RISPEDISCONO AL MITTENTE
AGRICOLTURA: DEROGHE E AGEVOLAZIONI PER SOSTENERE LE PRODUZIONI IN EMERGENZA COVID-19
UNIONE ITALIANA FOOD – RALLENTANO GLI ORDINI DI UOVA E COLOMBE: PER LE AZIENDE DI DOLCI DA RICORRENZA RISCHIO CROLLO RICAVI DEL 30- 40%
CONTRASTO ALLA CIMICE ASIATICA, ASSESSORE AGRICOLTURA PROTOPAPA: IL PIEMONTE E’ PRONTO A PARTIRE CON LA LOTTA BIOLOGICA
AGRICOLTURA, L’ABBATE: VIA LIBERA ALLE MISURE PER IL CONTRASTO ALLA CIMICE ASIATICA
CORONAVIRUS, A RISCHIO L’ORTOFRUTTA ITALIANA. CONFAGRICOLTURA: INTERVENIRE PER EVITARE IL LOCKDOWN DEL COMPARTO
FATTORI, MISTO: APPREZZO MOLTISSIMO SPIRITO COLLABORATIVO BELLANOVA
LATTE, CONFAGRICOLTURA E CIA PUGLIA: POSIZIONE INDUSTRIA TRASFORMAZIONE GRAVISSIMA
MOZZARELLA DI BUFALA DOP: BENE BELLANOVA E MIPAAF PER ATTENZIONE CRISI CHE VIVE IL COMPARTO
CONFERENZA STATO-REGIONI: OK ALLE MISURE PER LA LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA. MIPAAF, BELLANOVA: PREVENZIONE, CONTROLLO, CONTRASTO
CORONAVIRUS – AGRICOLTURA DEL METAPONTO: UCI DENUNCIA MALESSERE IN CORSO
AGRICOLTURA, TUTTO APPROVATO IN CONFERENZA STATO REGIONI. ECCO TUTTI I PUNTI
AGRICOLTURA: 30 MILIONI DI EURO PER LE FILIERE MAIS, LEGUMI, SOIA, CARNE OVINA E LATTE BUFALINO
COVID-19, BELLANOVA ALLE ASSOCIAZIONI PUGLIESI: NON C’E’ SPAZIO PER CHI APPROFITTA DELL’EMERGENZA. LE IMPRESE SEGNALINO SPECULAZIONI E PRATICHE SLEALI
CORONAVIRUS, 837 DECESSI, 2017 NUOVI CONTAGIATI. 1109 GUARITI
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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