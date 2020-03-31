Agricoltura

CORONAVIRUS, 837 DECESSI, 2017 NUOVI CONTAGIATI. 1109 GUARITI

Posted by × Pubblicato il 31/03/2020 at 18:34
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2017 casi positivi in più ripetto a ieri. 837 decessi e 1109 nuovi guariti. Sono i dati diffusi oggi dalla Protezione civile.

-RIPRODUZIONE RISERVATA-

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