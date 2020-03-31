CORONAVIRUS, 837 DECESSI, 2017 NUOVI CONTAGIATI. 1109 GUARITI

2017 casi positivi in più ripetto a ieri. 837 decessi e 1109 nuovi guariti. Sono i dati diffusi oggi dalla Protezione civile.
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Le misure da adottare sul territorio nazionale per la prevenzione, il controllo, il contrasto alla diffusione della cimice asiatica e per avviare le procedure di indennizzo dei danni agli agricoltori non appena completata la delimitazione e la dichiarazione dello stato di calamità naturale a carico delle Regioni interessate. E’ quanto […]
È il Presidente provinciale dell’Unione Coltivatori della provincia di Matera, Saverio Buono, a denunciare l’estrema difficoltà degli imprenditori in Basilicata. “Il metapontino, dal punto di vista agricolo è una zona ricca di prodotti di eccellenza, tale da essere in grado di interagire con i mercati internazionali ma gli effetti devastanti […]
Tutto approvato in Conferenza Stato Regioni. Misure per i comparti del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), delle carni ovine e del latte bufalino. Ma anche OCM vino, ortofrutta, olio, zootecnia, apicoltura. Oltre all’intesa con le regioni sul decreto fondo grano duro fino al 2022 per 40 milioni di […]
Circa 30 milioni di euro per sostenere, nel biennio 2020-2021, i comparti del mais, delle proteine vegetali (legumi e soia), delle carni ovine e del latte bufalino. Il Fondo Filiere, previsto dalla Legge di Bilancio 2020, favorisce la competitività del settore agricolo e agroalimentare, lo sviluppo e gli investimenti delle filiere, […]
Il Segretario generale di Uila, Stefano Mantegazza, smentisce ad AGRICOLAE le paure che circondano il settore dell’agroalimentare riguardo la mancanza di manodopera nei campi, con il rischio di un mancato approvvigionamento sugli scaffali di generi alimentari. Ci sarà invece il problema opposto, rappresentato dai tanti lavoratori italiani rimasti senza lavoro […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CORONAVIRUS – AGRICOLTURA DEL METAPONTO: UCI DENUNCIA MALESSERE IN CORSO
COVID-19, BELLANOVA ALLE ASSOCIAZIONI PUGLIESI: NON C’E’ SPAZIO PER CHI APPROFITTA DELL’EMERGENZA. LE IMPRESE SEGNALINO SPECULAZIONI E PRATICHE SLEALI
CIMICE ASIATICA, E.ROMAGNA: VIA LIBERA A RIPRODUZIONE VESPA SAMURAI E FONDI GOVERNO
CORONAVIRUS, CONFAI MANTOVA DISTRIBUISCE MASCHERINE A PROPRI ASSOCIATI
CORONAVIRUS, AGRITURISMI, ROLFI: IN LOMBARDIA POSSIBILITÀ DI CONSEGNE A DOMICILIO. SOSTEGNO CONCRETO PER 1.700 STRUTTURE
VINI ASSESSORE PAN, LA CRISI IPOTECA GIÀ LA VENDEMMIA, PROGRAMMARE INSIEME AI CONSORZI LE STRATEGIE DI TENUTA PER I VINI D’ETICHETTA
AGRICOLTURA, ROLFI: I CONSUMI DI LATTE HANNO TENUTO. RISPETTARE PREZZI DEI CONTRATTI
CORONAVIRUS. VENETO: APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE
CORONAVIRUS. GIUNTA APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI. ASSESSORE MARCATO, SUBITO IN CAMPO STRUMENTI PER DARE MAGGIORE LIQUIDITA’ A IMPRESE
CORONAVIRUS. PER LE AZIENDE DALLA REGIONE VENETO IL VADEMECUM PER LA PRODUZIONE IN DEROGA DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CORONAVIRUS: GLI OLIVICOLTORI PUGLIESI DONANO VENTILATORI POLMONARI, TUTE E MASCHERE AL PRONTO SOCCORSO DEL POLICLINICO DI BARI
CORONAVIRUS. SCHENK ITALIAN WINERIES DONA 45 MILA EURO PER L’EMERGENZA SANITARIA DI TRENTO, BOLZANO E TREVISO
CORONAVIRUS. ASSESSORE VENETO CANER ANNUNCIA LE AZIENDE AGRITURISTICHE POSSONO EFFETTUARE LE CONSEGNE DI ALIMENTI E PASTI A DOMICILIO
CORONAVIRUS DOMANI ASSESSORE PAN INCONTRA I CONSORZI VINI SU STRATEGIE DI TUTELA DELLE ETICHETTE D’ORIGINE
LUPI NEL 2019 IN VENETO 198 ATTACCHI E 480 CAPI PREDATI. REGIONE RIFINANZIA IL FONDO INDENNIZZI E PREVENZIONE CON 250 MILA EURO
ASSESSORE PROTOPAPA A GDO : CHIEDO VOSTRA DISPONIBILITÀ’ A RAFFORZARE PROMOZIONE PRODOTTI PIEMONTESI NEI VOSTRI PUNTI VENDITA
LA PREOCCUPAZIONE DELL’UNITÀ DI CRISI PER UN FALSO VOLANTINO DEL MINISTERO DELL’INTERNO
FLOROVIVAISMO, CONFAGRICOLTURA PUGLIA: BELLANOVA HA DATO BOCCATA DI OSSIGENO A SETTORE
AGRICOLTURA, ROLFI: SICCITÀ IN ARRIVO, SOSPENDERE IL MINIMO DEFLUSSO
CAAT-CENTRO AGROALIMENTARE TORINO: OCCORRE RIFLESSIONE SU SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLOROVIVAISMO, IN LOMBARDIA CHIUSI PUNTI AL DETTAGLIO E SOSPESA MANUTENZIONE VERDE
CORONAVIRUS PIEMONTE, QUARANTUNO PAZIENTI GUARITI, 162 IN VIA DI GUARIGIONE
CORONAVIRUS. DATI UNIONCAMERE. ASSESSORE VENETO MARCATO: AL LAVORO PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. MA ATTENZIONE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
SOSTEGNO ALLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA: LA REGIONE PIEMONTE AUTORIZZA L’INVIO DEL SIERO DI LATTE AGLI IMPIANTI DI BIOGAS
CIA PUGLIA: EMERGENZA IDRICA, QUALI TEMPI APERTURA CONSORZI?
CORONAVIRUS PAN, GARANTIREMO LIQUIDITA’ PER SOSTENERE TUTTO IL SISTEMA AGROALIMENTARE
COPAGRI BASILICATA: CORONAVIRUS, NON RINUNCIAMO ALLE TRADIZIONI PASQUALI E ACQUISTIAMO PRODOTTI LOCALI
TOSCANA: CONTAINER DA CINA CON SEMENTI CON AGENTI PATOGENI NON PRESENTI IN ITALIA DESTINATE AD AZIENDA E.ROMAGNA. SVENTATO DANNO GRAVISSIMO
AGRICOLTURA: LA REGIONE PIEMONTE AUMENTA DAL 50% ALL’80% L’ASSEGNAZIONE DI ANTICIPO DEL GASOLIO AGRICOLO PER IL 2020
CONFERENZA STATO-REGIONI: OK ALLE MISURE PER LA LOTTA ALLA CIMICE ASIATICA. MIPAAF, BELLANOVA: PREVENZIONE, CONTROLLO, CONTRASTO
CORONAVIRUS – AGRICOLTURA DEL METAPONTO: UCI DENUNCIA MALESSERE IN CORSO
AGRICOLTURA, TUTTO APPROVATO IN CONFERENZA STATO REGIONI. ECCO TUTTI I PUNTI
AGRICOLTURA: 30 MILIONI DI EURO PER LE FILIERE MAIS, LEGUMI, SOIA, CARNE OVINA E LATTE BUFALINO
COVID-19, BELLANOVA ALLE ASSOCIAZIONI PUGLIESI: NON C’E’ SPAZIO PER CHI APPROFITTA DELL’EMERGENZA. LE IMPRESE SEGNALINO SPECULAZIONI E PRATICHE SLEALI
CORONAVIRUS, 837 DECESSI, 2017 NUOVI CONTAGIATI. 1109 GUARITI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, ARRIVA VESPA SAMURAI SALVA RACCOLTI
AGRICOLTURA: STEFÀNO (PD), MINISTERO ACCELERI PAGAMENTI PAC E BIOLOGICO
OCM VINO, OLIO, ORTOFRUTTA, ZOOTECNIA, APICOLTURA: DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI VIA LIBERA A PROROGHE E FLESSIBILITA’
COVID-19, MIPAAF: INTESA CON REGIONI SU DECRETI FONDO COMPETITIVITÀ FILIERE DA 29,5 MILIONI, FONDO GRANO DA 40 MILIONI E FONDO CUN
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AGRICOLTURA, L’ABBATE, MIPAAF: PARTE IL FONDO PER LE COMMISSIONI UNICHE NAZIONALI
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CORONAVIRUS, LEGA: RACCOLTA LEGNA SIA ESCLUSA DA FERMO PRODUTTIVO
CORONAVIRUS, UILA: CRESCE NUMERO AZIENDE CHE PREMIANO PROPRI DIPENDENTI
EMERGENZA COVID. CONAIBO E AIEL: “INSERIRE TRA LE ATTIVITÀ CONSENTITE ANCHE LA GESTIONE FORESTALE”
VINI ASSESSORE PAN, LA CRISI IPOTECA GIÀ LA VENDEMMIA, PROGRAMMARE INSIEME AI CONSORZI LE STRATEGIE DI TENUTA PER I VINI D’ETICHETTA
CORONAVIRUS, MANTEGAZZA (UILA): AGRICOLTURA SENZA BRACCIANTI? PROBLEMA OPPOSTO, TANTI ITALIANI SARANNO SENZA LAVORO
AGRINSIEME: CORONAVIRUS, AL LAVORO CON L’ANCI PER GARANTIRE FORNITURA PRODOTTI AGROALIMENTARI
BRACCIANTI STRANIERI, LA FAI CISL SCRIVE A MATTARELLA E CONTE: “NON SIANO GLI ULTIMI TRA GLI ULTIMI”
CORONAVIRUS, VIROLOGO FERRANTE: CONTAGIATI CALERANNO IN PROSSIMITÀ DELL’ESTATE. ESECUZIONE DIFFUSA DEI TAMPONI APPROCCIO VINCENTE
AGRICOLTURA, ROLFI: I CONSUMI DI LATTE HANNO TENUTO. RISPETTARE PREZZI DEI CONTRATTI
CORONAVIRUS. VENETO: APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE
ASSALZOO, BENE ACCORDO QUADRO MAIS DA GRANELLA CERTIFICATO ITALIANO
CORONAVIRUS. GIUNTA APPROVA MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PMI. ASSESSORE MARCATO, SUBITO IN CAMPO STRUMENTI PER DARE MAGGIORE LIQUIDITA’ A IMPRESE
CORONAVIRUS. PER LE AZIENDE DALLA REGIONE VENETO IL VADEMECUM PER LA PRODUZIONE IN DEROGA DI MASCHERINE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CORONAVIRUS, DE BONIS, MARTELLI: “GOVERNO FACCIA LUCE SU FONDI A TUNISIA E TERMINI ACCORDO DI COOPERAZIONE”
CORONAVIRUS, GIANSANTI (CONFAGRICOLTURA): EMERGENZA MANODOPERA NELLE CAMPAGNE
DE CASTRO: PARLAMENTO UE CHIEDE INIEZIONE LIQUIDITA’ AD AGRICOLTORI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, MEZZO MILIONE DI NUOVI POVERI A PASQUA
CENTRI ASSISTENZA AGRICOLA UCI – SERPILLO: FASE INTENSA E DELICATA MA DECISI A NON RALLENTARE NONOSTANTE PROCEDURE COMPLESSE
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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