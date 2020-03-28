CORONAVIRUS, 899 NUOVI DECESSI. 1434 GUARITI. 3561 NUOVI CONTAGI

70061, positivi in totale. 3856 in terapia intensiva. 899 nuovi deceduti. 1434 nuovi guariti. 3651 nuovi contagi. Lo rende noto la Protezione Civile.
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“C’è un appuntamento con la storia. L’Europa deve dimostrare se è all’altezza della storia. Si tratta di un’emergenza improvvisa e dimsotrata. L’Italia si sta dimostrando all’altezza della situazione. Io non passerò alla storia come colui che non si è reso responsabile. Mi batterò fino all’ultima goccia di sudore e all’ultimo […]
“Stiamo lavorando a provvedimenti per aiutare le persone. Abbiamo appena firmato un Dpcm che dispone 4 miliardi di euro, un anticipo del 66 rispetto alla scadenza di maggio, che giriamo ai comuni. Perché i sindaci sono le nostre sentinelle su quello che sta accandendo e delle difficoltà che vivono i […]
Il Direttore Generale del Caat – Centro Agro Alimentare Torino, Dr. Gianluca Cornelio Meglio, a fronte dell’attuale situazione dei Mercati Generali, rilascia la seguente dichiarazione: I Centri Agroalimentari italiani rappresentano l’evoluzione dei vecchi Mercati Generali, in quanto, come questi ultimi, continuano a fungere da anello di congiunzione tra la produzione e la distribuzione, garantendo l’approvvigionamento […]
Regione Lombardia comunica che, in ottemperanza dell’Ordinanza regionale del 21 marzo che ha introdotto limitazioni ancora più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus, sul territorio regionale l’attività floricola è ammessa soltanto per quanto riguarda la produzione e la vendita a domicilio, essendo il comparto assoggettato alla produzione agricola. Non […]
“Ma siamo svantaggiati di 6 volte rispetto alla Francia e di 11 volte contro la Germania. Serve subito un nuovo Piano Marshall. Il Coronavirus sta cambiando il mondo conosciuto fino a questo momento. Mettendo in pausa – della durata ancora sconosciuta – la globalizzazione”. Così il Presidente Nazionale UCI, Mario […]
2018-2019, CENTINAIO: SEI MESI PER AGGIUSTARE IL TIRO. TRA AGROALIMENTARE E TURISMO MATRIMONIO PERFETTO
2018-2019, MANZATO: PROSSIMO ANNO VISIONE STRATEGICA POLITICA AGRICOLA NAZIONALE. ECCO I 5 PILASTRI. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, PESCE: BASTA COMPARTIMENTI STAGNI MA VISIONE UNITARIA DELL’AGROALIMENTARE
2018-2019, VALLARDI: GIOCO DI SQUADRA TRA MIPAAFT E COMAGRI CAMERA E SENATO HA DATO SUOI RISULTATI
2018-2019, GALLINELLA: COMAGRI CAMERA PIU PRODUTTIVA DEL PASSATO. ECCO COSA ABBIAMO FATTO E COSA FAREMO. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, MERCURI: DAL GOVERNO NUOVO CI ASPETTIAMO COSE NUOVE DEDICATE A SETTORE AGROALIMENTARE. LA VIDEO INTERVISTA
2018-2019, GIANSANTI: AGRICOLTURA DEVE ESSERE CONNESSA PER CONSENTIRE CRESCITA DEL PAESE
2018-2019, SCANAVINO: ANNO SEGNATO DAL MALTEMPO. ORA STRATEGIA NAZIONALE A TUTELA AREE RURALI
2018-2019, VERRASCINA: AGRICOLTURA NON CHIEDE AIUTI MA INVESTIMENTI PER COMPETERE SUL MERCATO
2018-2019, SERPILLO: AGROALIMENTARE IN GRADO DI RIDURRE TENSIONI MEDITERRANEO E IMMIGRAZIONE
BILANCIO 2017, CASTIGLIONE: SULLA PESCA ITALIA HA CHIUSO CON INFRAZIONI UE. TUTTO QUELLO CHE E’ STATO FATTO PER IL SETTORE
BILANCIO 2017, MARTINA: REDDITO, EXPORT E CAMBIAMENTI CLIMATICI, MA NON SOLO. PIEDI PER TERRA E TESTA AL MONDO
BILANCIO 2017, FORMIGONI: ORA SPAZIO AI GIOVANI PER DARE SPRINT A SETTORE
BILANCIO 2017, SANI: CAMERE E GOVERNO CONCENTRATE SUI TEMI AGRICOLI SENZA PRECEDENTI. ORA PAC
BILANCIO 2017, MERCURI, OGNI PRODOTTO COOPERATIVO COMPRATO DA QUI DA NOI O GDO VIENE DIRETTAMENTE DALL’AGRICOLTORE
BILANCIO 2017, GIANSANTI: INNOVAZIONE DIGITALE OPPORTUNITA PER FAR RECUPERARE GAP DI COMPETITIVITA
BILANCIO 2017, SCANAVINO: POTENZA STRAORDINARIA DEL MADE IN ITALY MA ORGANIZZAZIONE PRECARIA
BILANCIO 2017, VERRASCINA: AGGREGARE AGRICOLTURA, INDUSTRIA E GDO. NO AGLI SCONTRI INUTILI
BILANCIO 2017, SERPILLO: ITALIA PROMUOVA SE STESSA, PUNTANDO AL MEDITERRANEO
BILANCIO 2017, MINELLI: ENORMI POTENZIALITA IN TUTTA LA FILIERA, GOVERNO SI CONCENTRI SU PAC
2016-2017, MARTINA: IL BILANCIO DELL’ANNO CHE SI CHIUDE E QUELLO CHE FAREMO ORA. A PARTIRE DAL G7. REDDITO, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE
2016-2017 VICEMINISTRO OLIVERO: PASSARE DA VISIONE DIFENSIVA A VISIONE STRATEGICA. RECUPERARE MERCATO RUSSO E CONSERVARE QUELLO AMERICANO
2016-2017, FORMIGONI: OTTIMA COLLABORAZIONE TRA CAMERA E SENATO. A BREVE ANCHE LEGGE SU CONSUMO DEL SUOLO, DIETA MEDITERRANEA E AGRUMETI
2016-2017, SANI: AVVICINARE PRIMARIO A MONDO DELLA TRASFORMAZIONE. IN COMAGRI PESCA, BIOLOGICO, FORESTAZIONE E IPPICA
2016-2017, GUIDI: OCCORRE STRATEGIA ‘OFFENSIVA’ SUI MERCATI. ATTENDIAMO GOVERNO TRUMP CHE POTREBBE RIAPRIRE MERCATO CON RUSSIA
2016-2017 SCANAVINO: SARA’ L’ANNO IN CUI SI PENSERA ALLA PAC POST 2020. SFIDA DELL’AGRICOLTURA DEL FUTURO
2016-2017 VERRASCINA: SOSTENERE AGRICOLTORI, BASTA DARE CREDITO A CHI DICE DI FARNE LE VECI ATTRAVERSO LA PROPAGANDA
2016-2017, MERCURI: RISORSE SIANO DESTINATE A OPPORTUNITA DI SVILUPPO. ANCHE PER PAC POST 2020
2016-2017, SERPILLO (UCI): APRIRSI A PAESI DEL MEDITERRANEO. E RIVEDERE SISTEMA AIUTI UE
2016-2017, CASTIGLIONE: TANTI RISULTATI PER LA PESCA, DAL PESCE SPADA AL PIANO DI GESTIONE VONGOLE CHE PRENDE IL VIA NEL 2017
2016-2017, TIOZZO (FEDERCOOPESCA): MAGGIORE ATTENZIONE A SETTORE, USCIRE DA ATTEGGIAMENTO CONSERVATORE E RIPRENDERE RIFORME. L’ANNO DEL FEAMP
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MARTINA: ABBIAMO LAVORATO TANTO E CON IMPEGNO. RIMANGONO SFIDE ENTUSIASMANTI MA SIAMO PRONTI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, FORMIGONI: ANNO MOLTO POSITIVO, POTENZIARE RITORNO ALLA TERRA DA PARTE DEI GIOVANI
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SANI: E’ STATO L’ANNO DELLE POLITICHE AGRICOLE. ORA RIPETERE CON PIU FORZA PER L’ANNO CHE VERRA’
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, MERCURI: TUTTO QUELLO CHE GOVERNO INVESTIRA NEL SETTORE TORNERà MOLTIPLICATO A BENEFICIO DELL’ECONOMIA DI TUTTO IL PAESE
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, GUIDI: L’ANNO CON MAGGIORE ATTENZIONE MA IN CUI SILENZIOSAMENTE SETTORE HA SOFFERTO DI PIU
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, SCANAVINO: BENE ATTENZIONE SETTORE MA PECCATO PER LATTE E ZOOTECNIA
BILANCIO 2015 E PROSPETTIVE 2016, VERRASCINA: NEL PROSSIMO ANNO TRADURRE SUCCESSO DI EXPO IN RICCHEZZA PER GLI AGRICOLTORI
LE INTERVISTE PER IL 2015, MAURIZIO MARTINA: SARA’ L’ANNO DELLA RIPRESA. BUONO IL BILANCIO DEL 2014
LE INTERVISTE PER IL 2015, ROBERTO FORMIGONI: SARA’ L’ANNO DELLE SFIDE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUCA SANI: FINALMENTE POLITICHE DI SOSTEGNO CONCRETE PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, MARIO GUIDI: 2014 ANNO DA DIMENTICARE, MA SONO STATI BUTTATI DEI SEMI IMPORTANTI PER IL SETTORE
LE INTERVISTE PER IL 2015, SCANAVINO: L’ANNO PASSATO E’ STATO GRIGIO, IL 2015 SARA’ MIGLIORE
LE INTERVISTE PER IL 2105, FRANCO VERRASCINA: ANNO CHE SI CHIUDE IN CHIARO SCURO
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIORGIO MERCURI: UN PO PIU’ DI OTTIMISMO METTENDO DA PARTE LA RASSEGNAZIONE
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI SCORDAMAGLIA: GUARDO IL BICCHIERE MEZZO PIENO, MA CAMBIARE, CAMBIARE E CAMBIARE. SVOLGEREMO RUOLO ATTIVO
LE INTERVISTE PER IL 2015, ETTORE IANI’: OGNI AZIENDA VEDE IL FUTURO CON 37 EURO DA INVESTIRE
LE INTERVISTE PER IL 2015, GIAMPAOLO BUONFIGLIO: SARA’ L’ANNO DELLE RIFORME
LE INTERVISTE PER IL 2015, PAOLO TIOZZO: BILANCIO NON POSITIVO PER LA PESCA
LE INTERVISTE PER IL 2015, LUIGI GIANNINI: RIDUZIONE PREZZO GASOLIO HA SALVATO IL SETTORE
L’EDITORIALE DI LUCA SANI: AFFRONTARE LA RIFORMA DEL MIPAAF RICONFIGURANDONE RUOLO E FUNZIONI
L’EDITORIALE DI ROBERTO FORMIGONI: MADE IN ITALY, STORIA ITALIANA DI SUCCESSO. ECCO LE COSE DA FARE SUBITO
L’EDITORIALE DI PAOLO DE CASTRO: PIU SINERGIA PER DARE SOLIDE PROSPETTIVE ALL’AGRICOLTURA E ALL’AGROALIMENTARE
LUIGI SCORDAMAGLIA: ORA TUTTI INSIEME PER UN DECISO CAMBIO DI PASSO
ANTONIO PIVA: BASTA BUONI PROPOSITI, ORA MENO BUROCRAZIA E PIU CREDITO
GIUSEPPE ALONZO: RICERCA SI TRADUCE IN SVILUPPO E CRESCITA ECONOMICA
FRANCO VERRASCINA: L’AGRICOLTURA TRA BILANCIO DI UN ANNO E IL FUTURO
ETTORE IANI, UNA DOMANDA AL MINISTRO: SE FARE AGRICOLTURA E’ FIGO, FARE IMPRESA NELLA PESCA E’ DA SFIGATI?
MASSIMO GARGANO: L’OLIVICOLTURA ITALIANA UN TRICICLO…A DUE RUOTE
ARTURO SEMERARI: AL CENTRO GARANZIE DI CREDITO E ASSICURAZIONI
GIAMPAOLO BUONFIGLIO: ALLARMANTE “EFFETTO SURF” DEL MIPAAF CON CUI POLITICA AGRICOLA CONTINUA A “NON ESSERE”
MARIO GUIDI: LAVORARE IN FUNZIONE DEL CONCETTO DI “NEW NORMAL”
GIORGIO MERCURI: OGNI AZIENDA SA QUALE E’ IL SUO “CHILOMETRO GIUSTO”
CAAT-CENTRO AGROALIMENTARE TORINO: OCCORRE RIFLESSIONE SU SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLOROVIVAISMO, IN LOMBARDIA CHIUSI PUNTI AL DETTAGLIO E SOSPESA MANUTENZIONE VERDE
CORONAVIRUS PIEMONTE, QUARANTUNO PAZIENTI GUARITI, 162 IN VIA DI GUARIGIONE
CORONAVIRUS. DATI UNIONCAMERE. ASSESSORE VENETO MARCATO: AL LAVORO PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. MA ATTENZIONE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
SOSTEGNO ALLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA: LA REGIONE PIEMONTE AUTORIZZA L’INVIO DEL SIERO DI LATTE AGLI IMPIANTI DI BIOGAS
CIA PUGLIA: EMERGENZA IDRICA, QUALI TEMPI APERTURA CONSORZI?
CORONAVIRUS PAN, GARANTIREMO LIQUIDITA’ PER SOSTENERE TUTTO IL SISTEMA AGROALIMENTARE
COPAGRI BASILICATA: CORONAVIRUS, NON RINUNCIAMO ALLE TRADIZIONI PASQUALI E ACQUISTIAMO PRODOTTI LOCALI
TOSCANA: CONTAINER DA CINA CON SEMENTI CON AGENTI PATOGENI NON PRESENTI IN ITALIA DESTINATE AD AZIENDA E.ROMAGNA. SVENTATO DANNO GRAVISSIMO
AGRICOLTURA: LA REGIONE PIEMONTE AUMENTA DAL 50% ALL’80% L’ASSEGNAZIONE DI ANTICIPO DEL GASOLIO AGRICOLO PER IL 2020
CORONAVIRUS, L’IMPEGNO DI DE LUCA E DEL CONSORZIO DI TUTELA PER LA FILIERA BUFALINA
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: UN NEW DEAL PER SOSTENERE AGRICOLTURA REGIONE
FLOROVIVAISMO, CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: UNA NOSTRA VITTORIA
AGRICOLTURA: LA REGIONE PIEMONTE LANCIA LA CAMPAGNA SOCIAL IN DIFESA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO
CORONAVIRUS, INTERROGAZIONE BERGESIO (LEGA): ISS VOLEVA CHIUSURA NEMBRO E ALZANO? GRAVE PROVA RITARDI E MANCANZE GOVERNO
CONFAGRICOLTURA PUGLIA: SERVONO INTERVENTI PER SETTORE LATTE
CORONAVIRUS. ASSESSORE MARCATO SCRIVE AI MINISTRI PATUANELLI E PISANO, CHIEDO AL GOVERNO CONNESSIONI INTERNET GRATIS PER CITTADINI E IMPRESE
CORONAVIRUS, AGRICOLTURA, ROLFI: IMPORTIAMO TROPPO LATTE, AZIENDE E GDO USINO QUELLO LOCALE
E. ROMAGNA, AL VIA RACCOLTA SEGNALAZIONI DANNI IMPRESE AGRICOLE
BANDO INDIGENTI, CONSORZIO SODDISFATTO. PALITTA: L’OBIETTIVO E’ IL BENEFICIO PER TUTTA LA FILIERA, ORA E’ IMPORTANTE FARE FRONTE COMUNE
FONTANA, CONTAGI AUMENTANO TROPPO. 2500 IN PIU. ISS CI METTA NELLE CONDIZIONI DI FARE TAMPONI A TUTTI
MIPAAF: APERTI BANDI PER 14 MILIONI DI EURO DI PECORINO DOP AGLI INDIGENTI
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – AL TAVOLO AEPI CON UCI: ACCORDO RAGGIUNTO ANCHE NEL LAZIO
CONFAGRICOLTURA CAMPANIA: MOMENTO DURISSIMO MA AIUTARE FILIERA AGRICOLA CHE GARANTISCE SISTEMA ITALIA
E.ROMAGNA SOSTIENE AGRICOLTURA, LIQUIDATI 55 MLN DA INIZIO EMERGENZA
LATTE, VENETO MONITORA IMPORTAZIONI, NO A SPECULAZIONI A DANNO DEI NOSTRI PRODUTTORI. PAN SCRIVE A SPERANZA. LA LETTERA
CORONAVIRUS, ROLFI: ABBATTIAMO INTERESSI BANCARI A IMPRESE AGRICOLE IN TUTTA LA REGIONE
GELO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: UN DISASTRO DIETRO L’ALTRO, 50-60% AZIENDE DANNEGGIATE SENZA COPERTURA ASSICURATIVA
CORONAVIRUS PAN, RIPENSARE MODELLO DISTRIBUTIVO REGIONALE E INVESTIRE SU NUOVE PIATTAFORME E IMPIANTI PER SISTEMA AGROALIMENTARE
MALTEMPO, E.ROMAGNA: ALTRA DURA PROVA PER SETTORE ORTOFRUTTA
CORONAVIRUS, FLOROVIVAISMO, ROLFI: SERVE FONDO DI COMPENSAZIONE PER LA MERCE DISTRUTTA
MALTEMPO, CONFAGRICOLTURA E.ROMAGNA: ADDIO AD ALBICOCCHE E SUSINE
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONA BOND, CONTE: UE RISPETTI APPUNTAMENTO CON LA STORIA. GUALTIERI: PAROLE VON DER LAYEN SBAGLIATE
CORONAVIRUS, CONTE, 4,4 MLD PER BUONI SPESA ALIMENTARE AI BISOGNOSI. GDO FACCIA SCONTO DEL 10% A CHI NE FA USO
CAAT-CENTRO AGROALIMENTARE TORINO: OCCORRE RIFLESSIONE SU SISTEMA ORGANIZZATIVO
FLOROVIVAISMO, IN LOMBARDIA CHIUSI PUNTI AL DETTAGLIO E SOSPESA MANUTENZIONE VERDE
CORONAVIRUS, 899 NUOVI DECESSI. 1434 GUARITI. 3561 NUOVI CONTAGI
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, 2,7 MLN CHIEDONO AIUTO PER MANGIARE I PRODOTTI ALIMENTARI PER SOSTENERE GLI INDIGENTI IN ARRIVO
CORONAVIRUS PIEMONTE, QUARANTUNO PAZIENTI GUARITI, 162 IN VIA DI GUARIGIONE
CORONAVIRUS. DATI UNIONCAMERE. ASSESSORE VENETO MARCATO: AL LAVORO PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. MA ATTENZIONE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE
L’ULTIMA DELLE FAKE NEWS: E’ L’INPS CHE HA SPARSO IL CORONAVIRUS PER RISPARMIARE SULLE PENSIONI. ALLERTATI GLI 007
CENTINAIO (LEGA) LA PROPOSTA DI RENZI DI RIAPRIRE FABBRICHE E SCUOLE UNA FOLLIA
CORONAVIRUS, CENTINAIO, LEGA: ZANDA COME TOTÒ, NESSUNO TOCCHI LE NOSTRE SPIAGGE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: PASQUA DIFFICILE PER ALLEVATORI OVICAPRINI, CON VENDITE CROLLATE. L’APPELLO AI CONSUMATORI A MANTENERE VIVE LE TRADIZIONI
CORONAVIRUS, MAGORNO(IV): “AL SUD C’È GENTE SENZA SOLDI PER LA SPESA”
AGROALIMENTARE, FAI CISL: FUORI DALLA CRISI CON LO SFORZO DI TUTTI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: LAVORARE UNITI NELLA FILIERA LATTE E COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DEL MERCATO
SOSTEGNO ALLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA: LA REGIONE PIEMONTE AUTORIZZA L’INVIO DEL SIERO DI LATTE AGLI IMPIANTI DI BIOGAS
CORONAVIRUS: COLDIRETTI, VOLA PREZZO GRANO, SORPASSA PETROLIO
CIA PUGLIA: EMERGENZA IDRICA, QUALI TEMPI APERTURA CONSORZI?
LEGA: CRISI INTERNAZIONALE, CONVOCARE COMMISSIONE ESTERI SENATO
RAZZANTE: L’ANTIDOTO AL CORONAVIRUS? LA SEMPLIFICAZIONE. I TECNICI SERVONO PER SEMPLIFICARE NON PER BUROCRATIZZARE EMERGENZA
CORONAVIRUS, ABATE (M5S): PUNTARE SU PROVVEDIMENTI PER NON COMPROMETTERE ATTIVITA’ VIVAI
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: LAVORARE UNITI NELLA FILIERA LATTE E COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DEL MERCATO
CORONAVIRUS, 969 NUOVI DECESSI. 589 GUARITI. 4401 NUOVI CONTAGI. IMPIANTI TERAPIA INTENSIVA SONO AUMENTATI DEL 60% IN POCHI GIORNI
MIPAAF, BELLANOVA SCRIVE A SINKEVICIUS: STRATEGIA EUROPEA PER SOSTENERE PESCA E ACQUACOLTURA. NECESSARIE E URGENTI MISURE PER RESISTERE
UILA: SI ALLUNGA LISTA AZIENDE ALIMENTARI CHE DANNO PREMI A LAVORATORI
CENTINAIO, LEGA: GOVERNO TROVI FONDI PER SETTORE, NO BUONISMO E IDEE STRAMPALATE
CORONAVIRUS, SERPILLO, UCI: AGRICOLTURA BASE RINASCITA, PENSARE A BOND GREEN. ITALIA PUO’ RIPARTIRE PRIMA MA MENO RISORSE DI FRANCIA E GERMANIA. PAESI COMPETITOR
FLOROVIVAISMO SALVO – SERPILLO, UCI: UN’ALTRA BATTAGLIA E’ VINTA. PERO’ MAGGIORE ATTENZIONE A TUTTO IL MONDO AGROALIMENTARE OGGI INDISPENSABILE PIU’ CHE MAI
FLOROVIVAISMO, ALLEANZA COOPERATIVE: OK A VENDITA DI FIORI E PIANTE È SEGNALE MA NON RISOLVE PROBLEMI COMPARTO. ORA SI LANCI CAMPAGNA PROMOZIONE NAZIONALE
CORONAVIRUS PAN, GARANTIREMO LIQUIDITA’ PER SOSTENERE TUTTO IL SISTEMA AGROALIMENTARE
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: LAVORARE UNITI NELLA FILIERA LATTE E COGLIERE LE OPPORTUNITA’ DEL MERCATO
L’EDITORIALE DI POGGIANTI: UN’EUROPA COSI’ NON SERVE, SOGNO SEMBRA DISSOLVERSI
COPAGRI BASILICATA: CORONAVIRUS, NON RINUNCIAMO ALLE TRADIZIONI PASQUALI E ACQUISTIAMO PRODOTTI LOCALI
FLOROVIVAISMO, GADDA, IV: SODDISFAZIONE PER CHIARIMENTI, ORA SI LAVORI A FORME DI RISTORO
CORONAVIRUS, UECOOP: COOPERATIVE IN TRINCEA CON 1 LAVORATORE SU 2
CENTINAIO (LEGA): VINITALY PATRIMONIO DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
CENTINAIO: ANNULLATO IL VINITALY IL 2020 SARÀ L’ANNO DI MILANO WINE WEEK
CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: RINVIO VINITALY DECISIONE RESPONSABILE
VINITALY SI FARÀ NEL 2021. GRUPPO VERONAFIERE: NEW DEAL PER AFFRONTARE IL POST EMERGENZA CORONAVIRUS
VINO: IL CONSORZIO BRUNELLO DI MONTALCINO È CON VINITALY A GIUGNO
VINITALY CAMBIA DATA. DECISIONE CONCERTATA CON PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI SETTORE, ZAIA E SINDACO DI VERONA
VERONAFIERE: CONFERMATE SOL&AGRIFOOD ED ENOLITECH CON VINITALY NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020 (19/22)
VERONAFIERE: VINITALY CONFERMA LA DATA NELLA TERZA DECADE DI APRILE 2020
VINO (VINITALY-NOMISMA): MERCATO USA NEL CAOS PER I DAZI. A DICEMBRE PAGA ANCHE L’ITALIA (-7%) PER LA FRANCIA ULTIMO BIMESTRE 2019 A -36% NEI VINI FERMI
A FIERAGRICOLA ASSALZOO CONSEGNA RICONOSCIMENTI MIGLIORI TESI
A FIERAGRICOLA PARLA SVIZZERO IL CONFRONTO EUROPEO DELLA BRUNA ALLA 52ª MOSTRA NAZIONALE DI ANARB VITTORIA AL BERGAMASCO LOCATELLI
A FIERAGRICOLA IL 19° DAIRY OPEN HOLSTEIN SHOW VINCE L’ALLEVAMENTO DI GIUSEPPE QUAINI DI CASTELVERDE
FIERAGRICOLA 2020 CHIUDE CON 132MILA VISITATORI DELEGAZIONI COMMERCIALI DA 30 NAZIONI
FIERAGRICOLA – UOVA, MORETTI (UNAITALIA): TIMBRATURA IN ALLEVAMENTO È IL FUTURO, I SEGNALI DEL MERCATO VANNO IN QUESTA DIREZIONE
FIERAGRICOLA, CLIMA SABATO FOCUS SULGREEN DEAL PER UN’EUROPA A IMPATTO ZERO
A FIERAGRICOLA C’È IL FUTURO, TRA STUDENTI E GIOVANI AGRICOLTORI. L’ABBATE: QUI LE RISPOSTE ALLE GRANDI SFIDE AGRICOLE
BREXIT, A FIERAGRICOLA LA MECCANICA AGRICOLA RIFLETTE SUL FUTURO
LATTE, MERCATO SERENO GRAZIE A CINA, OCEANIA, FRANCIA E GERMANIA
A FIERAGRICOLA INNOVAZIONI SENZA LIMITI DI FANTASIA, PURCHÈ SOSTENIBILI
FIERAGRICOLA, L’ORTO SU MARTE E ALTRE START UP DI SETTORE CON ICE AGENZIA
FIERAGRICOLA, L’ELENCO DEI CONCORSI DAGLI ISTITUTI AGRARI ALLA RAZZA BRUNA
TUTTI I PREMI DI FIERAGRICOLA, TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ
CONTO ALLA ROVESCIA PER FIERAGRICOLA TUTTI I RICONOSCIMENTI IN CALENDARIO
UNAITALIA PORTA IL PREMIO AVICOLTORE DELL’ANNO A FIERAGRICOLA 2020
OBIETTIVI GREEN DEAL EUROPEO, STUDIO FIERAGRICOLA-NOMISMA: ITALIA AGRICOLA PROMOSSA SU SICUREZZA ALIMENTARE, BIO, RIDUZIONE SPRECHI E CHIMICA
UN ‘GREEN DEAL’ PER FIERAGRICOLA 2020 SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE. AL CONVEGNO INAUGURALE FOCUS SULL’AGRICOLTURA DI ITALIA E AFRICA
FIERAGRICOLA, L’ABBATE: CONIUGARE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE A QUELLA ECONOMICA. FIERA MOMENTO IMPORTANTE PER DIALOGO IMPRESE. VIDEO
AGROALIMENTARE BIO E BENESSERE NATURALE NASCE L’ALLEANZA INTERNAZIONALE DELLE FIERE B2B
DAZI, MANTOVANI (DIRETTORE GENERALE VERONAFIERE): DIPLOMAZIA SCONGIURI AGGUATO COMMERCIALE, UE DIA SEGUITO A LETTERA BELLANOVA
LE CUN DEI SUINI E DEI CONIGLI IL 30 GENNAIO 2020 A FIERAGRICOLA
FIERE, ROMA E VERONA UNITE PER LA PROMOZIONE DEL COMPARTO EQUESTRE
GRUPPO VERONAFIERE, NASCE LA SOCIETÀ SHENZHEN BAINA INTERNATIONAL EXHIBITIONS PER OPERARE SUL MERCATO CINESE E ASIATICO
VINO E SOSTENIBILITÀ. AGIVI AL WINE2WINE: SERVE DEFINIRE UNO STANDARD NAZIONALE
VINO ED EXPORT, UIV AL WINE2WINE: DIVERSIFICARE GLI SBOCCHI E PROMUOVERE L’ENOTURISMO
VINO: DECIMO RECORD CONSECUTIVO PER EXPORT ITALIA (6,36 MLD DI EURO). MA FRANCIA SUPERA I 10 MLD
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