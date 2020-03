CORONAVIRUS, A POCHI MINUTI DA DPCM LE PERSONE NEL PANICO. FILE NOTTURNE NEI SUPERMARKET DELLA CAPITALE. MA IL VERO PROBLEMA SARÀ IL TROPPO CIBO

A pochi minuti dall'annuncio del presidente del Consiglio di un nuovo DPCM che estende a tutta Italia i provvedimenti presi sabato notte per le regioni del Nord, la Capitale è gia nel panico. Con file notturne davanti ai supermercati come se fosse in tempo di guerra. A via delle Fornaci, a via Morelli, sulla Cassia. Sono solo alcuni esempi di supermarket notturni pressi d'assalto. Come la foto qui sotto presa da Twitter. Gli operatori parlano già di un incremento del 20-30% nella prima ora.

Uno dei problemi - a detta dei presidenti delle associazioni agricole - sarà più probabilmente l'eccesso di prodotto. Il problema non sarà la mancanza di cibo, ma ce ne sarà troppo per via delle mancate esportazioni.

Tanto che già si pensa a dover distruggere - in alcuni casi - il prodotto per fare in modo che le giacenze non portino il valore a livelli troppo bassi. E poi difficili da recuperare.

Era stato scritto:

CORONAVIRUS, CONTE FIRMA NUOVO DPCM: IO RESTO A CASA. DA DOMANI MATTINA TUTTA ITALIA DIVENTA ROSSA. BELLANOVA: SITUAZIONE RICHIEDE MAGGIORE SFORZO DA PARTE DI TUTTI

"Siamo ben consapevoli di quanto sia difficile cambiare le proprie abitudini ma purtroppo tempo non ce n'è e i numeri ci dicono che stiamo avendo numeri importanti delle persone contagiate, in terapia intensiva e dei decessi". Così il premier Giuseppe Conte a Palazzo Chigi nel sottolineare come sia necessario avere "norme più stringenti". "Per questo ho deciso assieme agli altri componenti del governo, per norme più severe per bloccare il diffondersi del Coronavirus", prosegue. "Siamo costretti a imporre dei sacrifici. Sto per firmare un provvedimento che si può sintentizzare con l'espressione 'io resto a casa'. Non ci sarà più una zona rossa, o una zona uno o due, ma tutta Italia sarà rossa. Saranno vietati gli spostamenti se non giustificati. Come saranno vietati gli assemblamenti al chiuso e all'aperto. "Non ci possiamo permettere più occasioni di aggregazioni che si traducono in occasioni di contagio. Sono costretto ad intervenire in modo deciso per garantire le persone più fragili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia", insiste ancora Conte. "Da oggi tutte le misure già prese per le regioni del Nord saranno estese a tutta Italia". Non consentite più neppure le manifestazioni sportive. "Il Decreto andrà in Gazzetta stasera ed entrerà in vigore da domani mattina". CORONAVIRUS, BELLANOVA: EMERGENZA RICHIEDE SFORZO DI OGNUNO "L'emergenza sanitaria che il Paese sta affrontando richiede ad ognuno di noi uno sforzo in più. È difficile cambiare le nostre abitudini ma in questo momento abbiamo la responsabilità di tutelarci, per proteggere noi stessi e gli altri dalla diffusione del virus. Ed è per questo che è importante attenerci alle indicazioni degli esperti e alle regole poste dalle autorità. Le misure contenute nel DPCM di questa sera possono sembrare pesanti, ma hanno l'obiettivo essenziale di garantire la sicurezza e la salute di noi stessi, delle nostre famiglie, delle persone più vulnerabili della nostra comunità. Prima decidiamo di seguirle nel modo più rigoroso possibile, prima saremo fuori da questa crisi. Insieme ce la faremo". Cosi la Ministra delle Politiche agricole alimentari e forestali su Facebook.

