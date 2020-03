CORONAVIRUS, ABATE (M5S): PUNTARE SU PROVVEDIMENTI PER NON COMPROMETTERE ATTIVITA’ VIVAI

"La conferma dell'apertura delle attività vivaistiche è sicuramente una buona notizia. In questo momento però dobbiamo essere più lungimiranti e puntare su provvedimenti che diano un più ampio respiro a questo settore. Queste sono settimane cruciali per questo distretto, ricordiamolo, in quanto siamo in pieno ciclo di fioritura. Per non parlare poi della vendita che in questi giorni si è ridotta. Occorrono misure per non mettere in ginocchio questo importantissimo settore, per questo ho presentato un emendamento al decreto Cura Italia in cui si prevede, come per altri comparti, la sospensione dei versamenti di ritenute. In particolare con questo emendamento diamo la possibilità di accesso al credito di imposta per spese energetiche sostenute dalla filiera ed interventi finalizzati con fondi Ismea prevedendo la proroga del bonus verde anche per il 2021 con un aumento dell’ammontare complessivo oggetto di detrazione. Questo è uno dei provvedimenti su cui bisognerebbe puntare per non compromettere seriamente le attività dei nostri vivai"

