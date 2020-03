CORONAVIRUS, AIFA E GILEAD: PARTE SPERIMENTAZIONE REMDESIVIR

AIFA e Gilead hanno annunciato oggi che l’Italia parteciperà ai 2 studi di fase 3 promossi da Gilead Sciences per valutare l’efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di COVID-19 (nuovo coronavirus).

Gli studi saranno inizialmente condotti presso l’Ospedale Sacco di Milano, il Policlinico di Pavia, l’Azienda Ospedaliera di Padova, l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma e l’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Si stanno identificando in collaborazione con AIFA altri centri in Regioni con alta incidenza dell’infezione da coronavirus per l’inclusione negli studi.

Usi compassionevoli

Remdesivir non è ancora approvato dalle autorità regolatorie per uso terapeutico e viene fornito per uso compassionevole - al di fuori degli studi clinici - per il trattamento in emergenza di singoli pazienti affetti da COVID-19 in gravi condizioni e senza valide alternative terapeutiche.

CORONAVIRUS, ECCO I FARMACI EFFICACI CONTRO IL COVID -19. LO STUDIO

Sfortunatamente, nessun farmaco o vaccino è stato ancora approvato per il trattamento dei Coronavirus umano. Diverse opzioni sono attualmente sul tavolo e sono in via di sperimentazione per controllare o prevenire l'insorgere di infezioni dovute al 2019-nCoV, compresi i vaccini, anticorpi, terapie a base di oligonucleotidi, peptidi, terapie con interferone e farmaci a piccole molecole.

Ed occorreranno mesi o anni per avere una terapia "certa" e testata.

Attualmente si sta lavorando sugli antivirali approvati o in fase di sviluppo per il trattamento delle infezioni causate da HIV, virus dell'epatite B (HBV), epa-virus della titis C (HCV) e influenza, sulla base di un approccio terapeutico basato sull'esperienza fatta per quanto conerne la sindrome respiratoria acuta grave (SARS) e la sindrome respiratoria del Medio Oriente (MERS).

Secondo lo studio "Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)" di Guangdi Li ed Erik De Clercq, - che AGRICOLAE pubblica di seguito - tra i farmaci utilizzati e potenzialmente validi figurano i cosiddetti nucleosidici (favipiravir e ribavirina) e (remdesivir e galidesivir).

Secondo un recente studio il Remdesivir - che ha attività ad ampio spettro contro i virus RNA come il MERS e la SARS e già utlizzato per Ebola - sarebbe riuscito a inibire il 2019-nCoV.

L'individuazione di una terapia valida e testata per sconfiggere il Coronavirus rappresenta una sfida per gli scienziati di tutto il mondo. Consantemente al lavoro per porre all'emergenza sanitaria che si sta traducendo anche in emergenza economica e sociale.

Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV)

