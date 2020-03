CORONAVIRUS, ALLEANZA COOPERATIVE: URGONO MISURE PER TRASPORTO E LOGISTICA

«I rappresentanti del mondo cooperativo hanno richiesto interventi urgenti per il settore: la posticipazione degli acconti Irpef/Ires , risorse per il finanziamento di tutti gli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga e la sospensione temporanea dei termini per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, delle imposte dirette ed indirette e di altri tributi ed imposte locali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria ed altre proposte per il sostegno del settore. Qualora queste richieste non trovassero ascolto, le nostre associate si troveranno tra un anno, oltre al danno di dover chiudere le imprese anche la beffa, ad imprese chiuse, di dover pagare quanto dovuto a qualsiasi titolo nel 2020 senza la possibilità di poterlo fare, in quanto privi della risorsa fondamentale: il lavoro».

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK