CORONAVIRUS: ALLEANZA PESCA CHIEDE A BELLANOVA MISURE STRAORDINARIE PER IL SETTORE

“Stiamo vivendo una crisi senza precedenti che sta mettendo in ginocchio anche il nostro settore, per questo occorrono interventi urgenti e straordinari. La pesca non è stata inclusa nei provvedimenti dell'ultimo dpcm, ma è tra le filiere produttive che paga lo scotto più alto tra calo verticale dei consumi e mercati ittici costretti a chiudere perché non si riescono a mantenere le distanze di sicurezza”. Così l'Alleanza delle Cooperative pesca nella lettera inviata alla Ministra Bellanova, per sollecitare interventi a sostegno del comparto. “Occorre rivedere tutti i calendari di fermo pesca in essere, anticipando dove serve le interruzioni già stabilite. Sì alla sospensione per tutte le imprese del pagamento degli oneri fiscali e contributivi di ogni genere, nonché delle rate dei mutui e dei prestiti finanziari erogati, su tutto il territorio nazionale, e rinvio dei termini previsti dagli adempimenti civilistici e commerciali. Sblocco dei pagamenti per i fermo pesca già effettuati e non ancora pagati” sono tra le principali richieste avanzate. “Fondamentale l’istituzione di un fondo dotato di adeguate risorse finanziarie a sostegno delle imprese e dei pescatori che pagano lo scotto di una pesante contrazione dell’attività. È necessario garantire la tutela del lavoro non attraverso provvedimenti che ritocchino l’entità dell’indennizzo riconosciuto a ciascun pescatore giornalmente, ma introducendo finalmente un sistema strutturato di ammortizzatori sociali, modello Cisoa”, prosegue la nota. “È assolutamente indispensabile favorire l’accesso al credito alle nostre imprese, assicurando la necessaria liquidità finanziaria, anche attraverso soluzioni che offrano garanzie a titolo gratuito, anche in regime de minimis come avviene per l’agricoltura”, conclude l'Alleanza.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK