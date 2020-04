CORONAVIRUS ASSESSORE PAN, LIQUIDITÀ PER LE IMPRESE DEL PRIMARIO, REGIONE VENETO ALLARGA OMBRELLO DELLE GARANZIE BANCARIE

Tecnicamente, il nuovo provvedimento adottato dalla Giunta propone di elevare per le operazioni di riassicurazione, a valere sul Fondo regionale di Garanzia Sezione speciale per il Settore primario e a partire dal 17 marzo 2020, la percentuale di copertura del fondo al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi e di raddoppiare il cap di rischio, (ossia quanto materialmente accantonato in termini di cassa per supportare le garanzie emesse), portandolo al 12 per cento per tutte le linee di intervento previste per le PMI agricole: sostegno a breve termine; sostegno ad operazioni di finanziamento e di rifinanziamento; sostegno al credito ipotecario. Il fondo di riassicurazione regionale per il Confidi per gli interventi rivolti al settore primario attualmente ha una disponibilità finanziaria di 2 milioni di euro.

