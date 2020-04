CORONAVIRUS. ASSESSORE PAN, STUDIEREMO UN PIANO VENETO PER RILANCIARE TUTTO IL SETTORE DELLA PESCA

“E’ nei momenti di criticità che nascono le idee più interessanti per lo sviluppo futuro ed in questo senso intendo portare avanti un piano veneto specifico per rilanciare il settore della pesca, che porterò all’attenzione del Ministro Teresa Bellanova per ottenere risorse certe e specifiche per i tre mila pescatori della nostra regione. Contiamo inoltre sul prezioso supporto dell’eurodeputata, Rosanna Conte, per un sostegno in Europa”.

