CORONAVIRUS, ATTESA ORDINANZA ROMA CAPITALE SU SOSPENSIONE CONCORSO MIPAAF

In relazione alle prove preselettive del concorso pubblico per esami del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per la copertura di n. 35 posti nel profilo professionale di funzionario - agrario area III – fascia retributiva F1 e per il reclutamento di 4 Dirigenti di seconda fascia del ruolo dirigenziale, previste per i giorni 24-25 e 26 febbraio 2020 presso la Scuola di formazione e aggiornamento del Corpo di Polizia e del personale dell’ Amministrazione Penitenziaria di Roma in via di Brava, n. 99 , si comunica che il Ministero delle Politiche agricole è in stretto contatto con l’amministrazione di Roma Capitale in merito all’adozione di una Ordinanza di sospensione delle prove del concorso a causa della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 emersa nelle ultime ore. Ulteriori informazioni saranno fornite non appena disponibili.

