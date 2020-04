"Dobbiamo lavorare facendoci carico di quello che oggi ci restituisce la realtà. Abbiamo parlato nelle settimane scorse di un bando per il latte fresco per 6 milioni di euro e di altri 14 milioni per il Pecorino Romano per donare a chi non ha la possibilità di fare la spesa. Oltre a questi ho firmato il decreto di destinazione di altri 50 milioni di euro per l'acquisto di frutta, carne e formaggi per dare la possibilità alle persone di avere una corretta alimentazione". Lo dichiara il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova intervistata a TGCOM24.

"Auspico poi che ci sia una regia nazionale per gestire i 400 milioni di euro dati ai comuni per le persone in difficoltà. Occorre intercettare la domanda e non lasciare nessuno da solo", prosegue.

"Sicuramente tutti gli interventi che sono stati fatti e che si sono fatti e la possibilità di avere il 25 per cento di credito con la garanzia per il 90 per cento a carico dello Stato deve valere anche per il settore alimentare. Dato che è un settore che soffre ma che sta garantendo il cibo in tavola a tutti", prosegue ancora il ministro. "Chi pensa che il settore stia guadagnando sbaglia. C'è un pezzo della filiera agroalimentare che sta soffrendo, come quello del vino, il latte, i formaggi". Oltre al settore del fresco legato all'Horeca, a sua volta legato al turismo. "Ho firmato un decreto di 40 milioni di euro per sostenere il grano e 30 milioni per sostenere le filiere", continua ancora. "Bene l'aniticpazione delle risorse Ue ma stiamo lavorando per avere un'ulteriore flessibilità da parte della comunità europea. Deve essere data alle aziende la possibilità di poter produrre e ai cittadini la possibilità di non cambiare le proprie abitudini".

Poi il tema del lavoro stagionale e la mancanza di manodopera:

"Abbiamo spostato fino a giugno i permessi di soggiorno ma non è abbastanza. Abbiamo bisogno di un corridoio verde che riguarda sia le persone che i prodotti. Sono in contatto con i paesi dell'Est e speriamo che le persone possano tornare a venire in Italia per le prossime fasi di raccolto", spiega Bellanova. "Ma sto studiando con il ministero degli Interni come far uscire le persone dai ghetti con contratti legali per lavorare nel settore agricolo. Chiediamo inoltre a chi è percettore di indennizzo pubblico di rendersi disponibili a lavorare la terra, la nostra filiera produttiva".

Infine: "nel nostro paese c'è tanto lavoro nero, ora dobbiamo concentrarci su come dare a queste persone il diritto al cibo ma dobbiamo anche creare le condizioni per chi ha lavorato in nero a essere messo in regola. No assistenzialismo, ma lavoro legale".

"Con estrema franchezza considero un errore parlare di click day. Anche il pagamento in ordine cronologico. Il punto è che c'è stato un grande errore di comuncazione che ha provocato allarme. Noi dobbiamo invece dare serenità ai cittadini e non si devono generare una guerra tra poveri", conclude infine in merito al blocco che si è verificato nei giorni scorsi sul sito dell'Inps. "Non vengano scaricate le responsabilità sui tecnici. E consideriamo che se fallisce l'Inps, fallisce lo Stato. Se ci sono stati degli errori, lo Stato ne deve prendere atto".

"Non c’è chi si occupa della salute e chi della economia. Dobbiamo aprire un grande tavolo su come rendere sicuri tutti i luoghi di lavoro perché con la chiusura totale non reggiamo a lungo. Dobbiamo mettere le persone in condizione di lavorare in salute, ed anche la filiera dell’agroalimentare merita di lavorare e aver luoghi sicuri. E' la filiera della vita". Così il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova a Porta a Porta. "A volte sento dei rumori di fondo che infastidiscono chi combatte il virus. In questo momento non dobbiamo alimentare la paura, basta fare politica e polemiche, occorre gestire l'emergenza". "Renzi ha proposto una commissione d'inchiesta quando sarà finita l'emergenza. Adottiamo questa soluzione. Adesso ogni sforzo deve essere rivolto affinché le persone siano prese in cura da chi ha ruoli istituzionali", prosegue. "Proponiamo il modello voucher per recuperare manodopera che in questa fase emergenziale è venuta a mancare, anche da chi è in cassa integrazione", spiega poi il presidente Coldiretti Ettore Prandini. "La mancanza di manodopera era un problema già prima del virus, ora si è aggravato e credo che nessuno deve chiudersi nelle sue certezze. Dobbiamo usare tutti i mezzi che abbiamo perché non vada distrutto un chilo di frutta o un litro di latte in un momento come questo. Ho fatto una richiesta a tutto il partenariato sociale perché le persone possano collaborare alla filiera della vita: l'agroalimentare", precisa il ministro. "Dobbiamo creare le condizioni perché ci siano risposte concrete. Lo strumento dei voucher è quello che da la possibilità di reperire la manodopera", replica il presidente Coldiretti. "Alcuni settori, come quello del vino, del florovivaismo e della pesca, io chiedo al ministro di darci risposte concrete. Altrimenti rischiamo di perderle", insiste poi. "Abbiamo fatto una proposta che nei prossimi giorni arriverà in Cdm di garantire liquidità alle imprese. Dando la possibilità di accedere al credito con rate molto lunghe e diluite nel tempo per avere una liquidità pari ad almeno il 25 per cento del reddito dell'anno precedente. Attraverso garanzie dello Stato", spiega ancora il ministro. "Sappiamo che una parte dell'agroalimentare è in difficoltà. Ho fatto due bandi da sei milioni e 14 milioni di euro per il latte e altri 50 milioni per far fronte all'emergenza. Ma mancano le entrate relative al turismo (Horeca) e dell'export", continua. "Abbiamo la necessità di non perdere spazi di competitività perché tutte le risorse che stiamo mettendo in campo sono risorse che stiamo prendendo dal futuro dei nostri figli. Per questo dobbiamo usarli bene", conclude ricordando come stiano "soprattutto lavorando le donne che meritano di essere rispettate".

