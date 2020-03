CORONAVIRUS, BELLANOVA: MIPAAF AL LAVORO PER VALUTARE EFFETTI DECRETO. NOMINARE BERTOLASO SUPER COMMISSARIO EMERGENZA

“Stiamo al lavoro da questa mattina al ministero [delle Politiche agricole-ndr] per valutare gli effetti del decreto firmato stanotte dal presidente del Consiglio. Capirne le criticità e contribuire ad un provvedimento interpretativo che abbiamo chiesto con vigore stamattina sulle norme indicate anche per rispondere ai tanti cittadini associazioni di categoria e amministratori che mi stanno scrivendo in queste ore da ogni parte d’Italia. Mi impegno ad aggiornarvi quanto prima rimarcando per la terza volta la necessità di quel rigore nei processi decisionali e quella sobrietà nella comunicazione che sono più che mai necessari adesso. In tal senso ritengo più che opportuna la proposta di Matteo Renzi di nominare come Super commissario all’emergenza una personalità come Guido Bertolaso che ha dimostrato di saper lavorare con governi di tutti i colori e di saper intervenire con efficacia nella comunicazione istituzionale durante le crisi, tema fondamentale come abbiamo visto anche ieri e nella gestione dell’emergenza”. Così il ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova sui social.

