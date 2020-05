CORONAVIRUS, BERLATO, FDI: COMMISSIONE UE RICONOSCE LAVORO SVOLTO DA SETTORE AGROALIMENTARE

“La Commissione Europea ha deciso di permettere agli Stati Membri di usare i fondi di sviluppo rurale per indennizzare gli agricoltori e le PMI del settore agroalimentare rispettivamente fino a € 5.000 e fino a € 50.000. I settori vitivinicolo, dell’olio d’oliva e dell’apicoltura, insieme al settore caseario, della carne, florovivaistico e delle patate, riceveranno strumenti di flessibilità e sostegni eccezionali, come l’agevolazione del processo di modifica dei programmi, il condono o la riduzione di alcune sanzioni amministrative. Verrà inoltre fornito supporto anche allo stoccaggio privato per i settori del latte in polvere, formaggi e carni ovine e caprine da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi”. Così in una nota l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Sergio Berlato. “Le domande per partecipare al programma apriranno il 7 maggio 2020 . Tali misure includono anche l’aumento degli importi per gli aiuti di Stato, i pagamenti anticipati più elevati e la proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento. L’ammontare massimo che può essere allocato è nella misura dell’1% delle dotazioni di ciascun Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Stati Membri e Regioni dovrebbero, quanto prima, includere la misura all’interno dei loro Programmi di Sviluppo Rurale entro il 31 dicembre 2020 . L’UE ha dovuto attendere una pandemia per comprendere quanto questo settore sia importante per l’economia comunitaria.

