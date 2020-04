CORONAVIRUS, CASSESE (M5S): INVESTIMENTI PER AGROALIMENTARE SONO INVESTIMENTI SU FUTURO ITALIA

“Per esempio, a fronte della rapida contrazione della domanda di latte fresco che ha prodotto un eccesso dell’offerta, se il settore fosse stato provvisto di strutture idonee alla polverizzazione o di impianti per produrre latte per neonati da consegnare alle famiglie più bisognose , avremmo avuto meno difficoltà. E’ evidente che dobbiamo ripartire modernizzando e investendo sulla filiera. Oltre alle misure già messe in campo con il Cura Italia, va messo a punto uno strumento flessibile per consentire alle aziende di assumere manodopera in base alle esigenze dei ritmi peculiari imposti dall’agricoltura. E’ necessario mettere in collegamento il mondo della domanda con quello dell'offerta, con una piattaforma nazionale, ad esempio, perfezionando magari quelle che già esistono. Vogliamo tutti che questa ripartenza avvenga il prima possibile, ma deve essere programmata nei tempi e attraverso le indicazioni che solo la ricerca medica e la scienza in questo momento sanno offrire, per non correre il rischio di commettere gli stessi errori del passato”.

