“ Le norme del governo, che sono state adottate prima in Cina e poi seguite da altri paesi in ordine cronologico, sono le uniche che si potevano e si dovevano prendere in questa situazione . Sono state soluzioni messe in atto con la giusta tempistica, quando cioè i numeri e le esperienze ci hanno indicato che queste erano le scelte giuste da compiere. E devono essere seguite per tutto il periodo in cui saranno in atto. La scelta di chiudere è stata draconiana e difficile, ma altrettanto complicata sarà la scelta su quando riaprire.”

