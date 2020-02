CORONAVIRUS, CENTINAIO A POLOLIKASHVILI UNWTO: VENGA A TROVARCI

Questi sono solo alcuni dei passaggi della lunga lettera (in allegato) che Gian Marco Centinaio, già ministro del Turismo e oggi a capo del dipartimento per la Lega ha inviato a Zurab Pololikashvili, segretario generale del UNWTO invitandolo a visitare l’Italia in particolare l’area tra Milano e Venezia per dare un forte segnale di speranza e ripresa per il turismo. “Settore - che spiega Centinaio - è centrale per l’economia Italiana. Una crisi profonda come quella che si sta delineando comporterebbe la perdita di milioni di posti di lavoro che l’Italia non può affrontare con crisi già aperte come quella di Alitalia e il fallimento di Air Italy. È fondamentale per tutti coloro che si occupano di turismo in Italia un segnale forte come - conclude Centinaio - la visita del segretario generale UNWTO”.

