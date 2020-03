CORONAVIRUS, CENTINAIO E CECCARDI VANNO A RECUPERARE GLI ITALIANI ALL’ESTERO

Le filiere agricola, agroalimentare e della pesca non si sono fermate e continuano nel loro lavoro, non facendo mancare i propri prodotti all’interno dei negozi alimentari italiani. Per mantenere, però, gli scaffali pieni c’è un intero gruppo di lavoratori che non può rimanere in casa, come impongono le disposizioni per il […]

Stiamo lavorando tutti insieme per riportare velocemente le migliaia di italiani trattenuti nei vari Paesi in giro per il mondo. Alcuni in quarantena per coronavirus altri semplicemente perché sono italiani. È il caso del gruppo di nostri connazionali che per giorni sono rimasti bloccati alle Canarie senza la possibilità di poter riabbracciare le proprie famiglie. Insieme all’Eurodeputato Susanna Ceccardi, ideatrice dell’iniziativa, stiamo provando a riportarne a casa una parte. In pullman stiamo attraversando italia – Francia – Spagna per recuperarli e riportarli a casa. Non sarà facile ma ci vogliamo provare. Siamo in contatto con la Farnesina perché nessuno vuole infrangere la legge. Vogliamo collaborare. Tutti insieme per il nostro Paese senza divisioni politiche. Vogliamo anche ringraziare i tour operator e le agenzie di viaggio con i quali siamo in stretto contatto e stanno lavorando giorno e notte per dare supporto a tutti”. Così il Senatore e già Ministro del Turismo Gian Marco Centinaio.