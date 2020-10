Coronavirus: Centinaio (Lega), da Taiwan contrasto a pandemia importante, governo approfondisca

“Invece di gettare il Paese nel panico con misure punitive, presunti annunci di nuovi lockdown, smentite e poi di nuovo allusioni, Conte, Di Maio e Speranza abbiano l’umiltà di guardare alle esperienze che hanno avuto successo nel contrasto alla diffusione del coronavirus. In questi giorni Taiwan ha celebrato i 200 giorni senza un solo caso di coronavirus diffuso localmente, nonostante la vicinanza e le fitte relazioni con la Cina, il primo stato ad aver subito l’affondo del virus. Aver valutato con attenzione, come Taiwan ha fatto già nel mese di dicembre dello scorso anno, le prime informali segnalazioni di una prossima pandemia di polmonite ed aver provveduto all’imposizione di rigide restrizioni alle frontiere così come alla quarantena obbligatoria per chi arrivava nel Paese, ha consentito a Taiwan di registrare solamente 550 casi e sette morti nel 2020. Così come trovo scandaloso che l’Oms non interpelli Taipei per approfondire le buone prassi messe in campo, ritengo auspicabile che il nostro governo valuti un più stretto contatto con le autorità taiwanesi capace di tradursi in un proficuo scambio di conoscenze”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK