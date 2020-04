CORONAVIRUS, CENTINAIO: LETTERA A PATUANELLI, TOUR OPERATOR E AGENZIE DEVONO RIPARTIRE

"Ho scritto una lettera al ministro Patuanelli perchè intervenga prontamente a sanare la condizione che stanno vivendo tour operator ed agenzie di viaggio. Queste importanti realtà imprenditoriali sono, difatti, escluse dalla riapertura che avrà luogo il prossimo 4 maggio perchè le ulteriori disposizioni che regolamentano il ritorno al lavoro di migliaia di imprese, non le hanno ricomprese negli aventi diritto. Più compiutamente, tour operator ed agenzie non sono incluse nell'allegato 3 dei codici abilitati alla riapertura, allegato che può essere modificato solo con un decreto del ministro dopo ulteriore verifica con quello dell'Economia. Chiediamo che venga rivalutata la funzione primaria di questi professionisti del settore che, soprattutto in questa fase in cui la mobilità aumenterà esponenzialmente, debbono tornare nel mercato e ricominciare a garantire connessioni e trasporti per riunire un intero Paese. Si riparta oggi da loro, dalla loro esperienza, per riattivare le nostre comunità per tornare domani, quando sarà possibile, ad esportare le bellezze di questo nostro Paese, che sa soffrire ma che non muore mai".

