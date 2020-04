CORONAVIRUS: COLDIRETTI, +17% SPESA SALUMI MA GIU’ PREZZI MAIALI

Nonostante l’aumento degli acquisti– spiega la Coldiretti – le quotazioni alla stalla sono state spinte al ribasso del 10% nell’ultimo mese, mentre le spese per l’alimentazione degli animali, dal mais alla soia, hanno registrato rincari fino al 26% mettendo in difficoltà gli allevatori che rischiano di non vedersi neppure ripagati i costi di produzione. Una situazione aggravata dalle importazioni che hanno raggiunto il ritmo medio di 4,7 milioni di pezzi al mese mentre in Italia il via libera all’obbligo dell’etichettatura d’origine su tutti i salumi è atteso dal 93% degli italiani che ritengono importante conoscere l’origine degli alimenti per dire finalmente basta all’inganno di prosciutti e salami fatti con carne straniera ma spacciati per Made in Italy.

