CORONAVIRUS: COLDIRETTI, DL RIGUARDA 500 AZIENDE AGRICOLE E STALLE

Garantire liquidità alle imprese agricole per estinguere i debiti bancari attraverso mutui a tasso zero. sostegno ai lavoratori del settore agricolo con la cassa integrazione in deroga, sostegno alle aziende agricole che esercitano attività agrituristiche con la sospensione di tutti i versamenti contributivi, previdenziali, e dei premi per l'assicurazione obbligatoria nonché misure per tutelate il Made in Italy agroalimentare sono – conclude la Coldiretti - le altre misure per l'agroalimentare all'interno del Dl varato dal Consiglio dei Ministri per le aziende situate in zona rossa.

