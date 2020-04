CORONAVIRUS: COLDIRETTI/IXE’, 72% PRONTI A GUERRA FINO ALL’ESTATE

La riapertura delle attività turistiche è molto attesa dagli operatori dopo che la chiusura per i ponti di primavera dalla Pasqua al 25 aprile fino al primo maggio determinerà una perdita stimata di 8 miliardi di euro. Il conto potrebbe salire enormemente se – conclude la Coldiretti - il blocco continuerà per tutta l’estate con il cibo che è la voce principale del budget delle famiglie in vacanza in Italia con circa un terzo della spesa delle vacanze destinato a ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per street food o specialità enogastronomiche per un valore complessivo stimato in circa 30 miliardi nel 2019.

Per oltre 7 italiani su 10 (72%) bisogna resistente almeno fino all’inizio dell’estate per uscire dalla crisi provocata dal coronavirus. E’ quanto emerge dai risultati dell’indagine Coldiretti/Ixè in relazione al prolungamento delle misure anti pandemia fino a maggio mentre sono allo studio le regole da applicare per la sicurezza al mare, in montagna e in campagna per la ripartenza, fin dalla prossima stagione estiva, del turismo.