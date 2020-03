CORONAVIRUS, CONFAGRICOLTURA: PATTO DI FILIERA PER SUPERARE I PROBLEMI DEL COMPARTO SUINICOLO

Confagricoltura ha accolto positivamente lo stanziamento di 13 milioni di euro da parte del Governo nel bando indigenti per il ritiro di prodotti DOP e IGP stagionati. Un primo passo, secondo l’Organizzazione degli imprenditori agricoli, che chiede soprattutto un “patto di filiera” dove ogni anello della catena faccia la propria parte. Occorre mettere in campo misure che riportino le macellazioni a ritmi pressoché ordinari. Invitando la trasformazione a prediligere il prodotto nazionale rispetto a quello estero e la GDO a mettere a banco anche nuove referenze come la polpa di prosciutto. In conclusione serve una “scossa” al settore, affinché in questo periodo di emergenza tutti possano lavorare in tranquillità, stabilendo lungo tutta la filiera un giusto riparto dei costi e dei ricavi, per continuare a fornire al consumatore italiano un prodotto di qualità a un giusto prezzo e soprattutto tutti i giorni.

