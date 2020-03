CORONAVIRUS. DATI UNIONCAMERE. ASSESSORE VENETO MARCATO: AL LAVORO PER DARE LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE. MA ATTENZIONE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE

“Ringrazio le associazioni di categoria e Unioncamere che in questo momento sono il collante tra istituzioni e imprese per il lavoro che stanno facendo, come un vero e proprio pronto soccorso per le imprese. La Regione continuerà a farsi portavoce del sistema economico e ad interloquire per facilitare il rapporto con il Governo. Noi stiamo lavorando senza sosta per portare soluzioni operative per una crisi senza precedenti. Il sistema Veneto, che dal punto di vista sanitario ha dimostrato ancora una volta di essere un’eccellenza, anche dal punto di vista del sostegno alle imprese sarà un punto di riferimento”.

