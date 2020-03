CORONAVIRUS, DE BONIS: “GOVERNO INVITI STATI UNITI AD APRIRE NUOVI TEST RAPIDI AL MERCATO EUROPEO”

“La FDA – spiega il senatore – ha dato il via libera all’uso di un nuovo test molecolare portatile dell’azienda Abbott per eseguire diagnosi rapide sul Covid-19 senza bisogno di un laboratorio: 5 minuti per i risultati positivi e 13 per quelli negativi. Per recuperare il ritardo nella mappatura del contagio, l’autorità statunitense in queste settimane ha approvato i test diagnostici rapidi anche di altre aziende, che tuttavia richiedono laboratori e tavoli di lavoro. La Abbott, che peraltro ha una sua filiale in Italia, produrrà cinque milioni di test al mese, ma solo per gli americani. Sarebbe il caso di mettere da parte le polemiche e svolgere un’azione concreta di convincimento affinché questa emergenza venga affrontata in modo concertato in tutto il mondo”.

