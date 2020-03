CORONAVIRUS E TURISTI ITALIANI BLOCCATI ALL’ESTERO,CENTINAIO (LEGA): LA MISSIONE PROSEGUE

Prosegue la missione per riportare velocemente le migliaia di italiani trattenuti nei vari Paesi in giro per il mondo. Alcuni in quarantena per coronavirus altri semplicemente perché sono italiani. È il caso del gruppo di nostri connazionali che per giorni sono rimasti bloccati alle Canarie senza la possibilità di poter riabbracciare le proprie famiglie. Insieme all’Eurodeputato Susanna Ceccardi, ideatrice dell’iniziativa l'ex ministro delle Politiche agricole Gian Marco Centinaio: "arrivati a tarda notte a Barcellona stamattina siamo operativi. In queste ore decine di italiani ci stanno contattando da tutta la Spagna per avere notizie in quanto dalla Farnesina tutto tace. Non si sanno tempi e modi di rientro in Italia. Ci sono anche italiani con condizioni di salute precarie non legate al coronavirus che non vengono aiutate. Un disastro a 360 gradi. Dall’Italia il Pd e M5S soffiano sul fuoco delle polemiche affermando che il bus è un mezzo non idoneo ma ricordo loro che, proprio nella giornata di ieri, la Farnesina ha comunicato che provvederà a far rientrare gli italiani .... in bus! Sono abbastanza ridicoli”.

