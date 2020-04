CORONAVIRUS, FAI CISL: BENE DPCM SU SILVICOLTURA, PURCHÈ IN SICUREZZA

“Anche se da più parti è stato evidenziato che per chi lavora nella forestazione i rischi di contagio da Covid-19 sono minori di tante altre categorie, per le caratteristiche con cui si svolgono la maggior parte delle attività – aggiunge Rota – non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Al primo posto dovrà rimanere la tutela della salute pubblica e dei lavoratori impiegati nelle diverse mansioni. Per questo è importante che le organizzazioni di categoria più rappresentative vengano coinvolte per pianificare al meglio la ripresa delle filiere forestali: come Fai Cisl siamo pienamente disponibili a confrontarci in tutti i territori con enti, istituzioni e imprese per governare la ripresa delle attività in modo partecipato ed efficace”.

