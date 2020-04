CORONAVIRUS, FAI CISL: MANIFESTO DI ASSISI BUSSOLA FONDAMENTALE PER LA RIPRESA

“Come firmatari del Manifesto di Assisi condividiamo l’appello dei promotori a costruire un’economia nuova, a misura d’uomo, contro la crisi. Il sindacato agroalimentare e ambientale, in questa sfida, c’è e ci sarà. Le nostre battaglie per l’innovazione contrattuale, per la valorizzazione del Made in Italy, per il potenziamento del lavoro forestale e della bonifica, da mettere al servizio dei territori contro degrado, spopolamento e dissesto idrogeologico, sono sfide che abbracciamo da tempo e che avevamo rilanciato anche con la nostra campagna “Fai Bella l’Italia”. Ora questi obiettivi vanno condivisi per panificare la rinascita del Paese nell’era post Covid-19, sapendo che potremo uscirne migliori soltanto se in grado di coniugare coesione, giustizia sociale, sviluppo sostenibile”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK