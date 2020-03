CORONAVIRUS, FATTORI: DA CAPORALATO GRANDE RISCHIO DI CONTAGIO E DIFFUSIONE

“Dall’inizio dell’incubo Coronavirus arrivano appelli e richieste da tutte le parti del mondo agricolo, con denunce sulle condizioni di braccianti e comunità straniere che lavorano sui campi, che vivono ancora una situazione di ghettizzazione” sono le dichiarazioni della Sen. Elena Fattori che aggiunge:” Il 20 febbraio scorso, come anche reclamato da Flai-CGIL, è stato firmato un protocollo proprio per il miglioramento delle condizioni di chi grazie al lavoro sui campi consente il costante approvvigionamento alimentare. La situazione però non è cambiata, il caporalato non si è fermato e le condizioni lavorative rimangono ad alto rischio”. La Fattori abbraccia anche le proposte di Omizzolo, soprattutto all’indomani dell’ordinanza di definizione di zona rossa della cittadina di Fondi centro nevralgico agricolo del Lazio, e proprio di Flai-CIGIL:” Maggiori tutele vuol dire migliorare la comunicazione e l’informazione verso le comunità straniere in un processo di integrazione, anche linguistica, che consenta di capire quali siano le misure igieniche da adottare per evitare la malattia. Il caporalato non si è fermato e i braccianti ancora viaggiano stipati nei mezzi dei caporali con probabilità di contagio e diffusione enorme. Bisognerebbe dunque allestire con i livelli adeguati di sicurezza sanitaria tutte quelle strutture dello Stato, come per esempio le caserme, in disuso e abbandonate per renderle disponibili ai fini dell’accoglienza”. Per questo la Fattori, in chiusura, annuncia che:” Presenterò queste preoccupazioni sia in sede di parere in Commissione Agricoltura, sia con un ordine del giorno al Cura Italia”

