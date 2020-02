CORONAVIRUS, FEDERDISTRIBUZIONE: SCAFFALE VUOTO NON SPAVENTI, GDO HA SPALLE LARGHE E MAGAZZINI SONO PIENI. NESSUNA EMERGENZA DOVUTA AD ACQUISTI EMOTIVI

Acquisti 'emotivi' dovuti alla presenza del Coronavirus in Italia stanno gettando il paese nel panico. Con gli italiani che stanno letteralmente svuotando gli scaffali dei supermercati. Soprattutto per quanto riguarda i beni di prima necessità, i prodotti a lunga conservazione e i cibi in scatola. Ma Federdistribuzione rassicura: "la Gdo ha le spalle larghe e i magazzini sono pieni", spiegano ad AGRICOLAE.

"C'è stata qualche piccola interruzione nel ritrovare il prodotto di primissima necessita ma le scorte non sono compromesse in alcun modo e ogni catena distributiva ha prodotti stoccati per settimane", proseguono precisando che c'è stato "qualche disguido sui singoli punti vendita in particolar modo a Milano e hinterland ma la filiera produttiva sta facendo tutti gli sfrozi necessari per garantire il servizio e la distribuzione". In passato l'emergenza Cernobyl e la guerra del Golfo hanno rappresentato dei precedenti di fenomeni legati ad acquisti emotivi. "Stiamo monitarando la situazione e anche se l'emergenza dovesse prolungarsi a lungo non prevediamo problemi per i rifornimenti dei beni alimentari. Si sta facendo uno sforzo in questa direzione", insistono.

Federdistribuzione precisa poi ancora che i singoli punti vendita "sono in grado di gestire per settimane gli scaffali, quantomeno per i cosiddetti prodotti secchi". Certo, nel caso in cui, a lungo termine, dovesse presentarsi la necessità di quarantene, si richiederà l'intervento della Protezione Civile o dello Stato. Ma per ora non è questo il caso. "Per quanto rifuarda l'attuale situazione emergenziale non c'è alcuna difficoltà".

"Tutto il mondo distributivo ha le spalle larghe per garantire i beni di prima necessità", concludono da Federdistribuzione. "L'effetto scaffale vuoto non deve spaventare perché è un evento dovuto ai singoli punti vendita ma i magazzini sono pieni".

