CORONAVIRUS, FIRMATO ACCORDO CIA-ENM PER MICROCREDITO AGRICOLO. SCANAVINO: INIZIATIVA CHE SEGNA ACCELERAZIONE PER ECONOMIA RURALE

“L’incontro di oggi suggella il patto tra Cia ed Enm (ente nazionale per il microcredito).

Un accordo che era nato già negli anni passati e che adesso riparte con lo stesso entusiasmo di prima ma con strumenti nuovi.

Oggi l’agricoltura è diventata un elemento strategico per la tenuta complessiva del paese, sociale ed economica, e la pandemia ha fatto puntare i riflettori con ancora maggior forza sul valore del cibo” dichiara il presidente di Cia, Dino Scanavino.

“Iniziative come questa del micro credito sono necessarie per le nostre imprese dalla dimensioni piccole, perché aiutano a procedere verso un’agricoltura più sostenibile e meno intensiva, più rispettosa dell’ambiente. Occorre puntare ad un minor consumo di risorse naturale ma andando avanti con l’innovazione tecnologica, con la robotica e l’innovazione genetica. Su questo futuro dobbiamo innestare un sistema di credito con più sfaccettature e il microcredito sarà un elemento fondamentale” prosegue.

“Questo tra Cia ed Enm è un accordo dalla forte valenza sociale ma che incide anche sulla creazione di imprese, dando sviluppo ad un’economia rurale. C’è poi l’interesse ad allargare il microcredito anche oltre l’agricoltura, ossia a tutti quegli aspetti della vita rurale che vedono famiglie in difficoltà” conclude Scanavino.

“Questo accordo con la CIA è fondamentale per avviare la cooperazione con il mondo agricolo e rurale e con l’aiuto di Ismea stiamo facendo dottrina anche a livello internazionale, perché stiamo creando strumenti di micro finanza finora preclusi al mondo agricolo” dichiara Mario Baccini, presidente di Enm.

“Inoltre l’accordo che vede anche la partecipazione di Ismea e Crea consentirà di avere una presenza capillare su tutto il territorio per erogare i fondi. Vogliamo ampliare la platea degli interessati e questo del micro credito è uno strumento che si rivolge anche a chi vuole iniziare delle start up e a chi si avvicina al mondo agricolo, ma abbiamo interesse a sviluppare anche un micro credito sociale per tutte quelle famiglie in difficoltà” conclude.

Realizzare programmi di microcredito agricolo e favorire l’utilizzo di tutti gli strumenti propri del microcredito e della microfinanza, per sostenere la liquidità di imprese e famiglie soprattutto in questo momento di emergenza a causa del Coronavirus. È l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato oggi a Roma, in una videoconferenza online, dal presidente di Cia-Agricoltori Italiani Dino Scanavino e dal presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito (ENM) Mario Baccini.

Il protocollo, che avrà durata di tre anni, vuole facilitare l’accesso al credito per cittadini e produttori, nonché supportare le esigenze finanziarie delle aziende agricole, ad esempio attraverso l’anticipazione dei fondi Ismea. “Siamo consapevoli di quanto la liquidità per le imprese sia essenziale, ora, per proseguire le attività -hanno dichiarato i presidenti Scanavino e Baccini-. L’accordo è un mezzo per sostenere le aziende in una fase di grande difficoltà, così come le famiglie più esposte”.

Tra gli obiettivi dell’intesa tra Cia e ENM, infatti, c’è anche l’inclusione sociale e finanziaria delle persone in condizione di particolare vulnerabilità, attraverso la promozione del microcredito sociale.

Quanto, invece, agli interventi dedicati al settore primario, le due organizzazioni si impegnano a promuovere e agevolare, in particolare, le attività di finanziamento alle microimprese agricole tramite lo strumento del microcredito rurale assistito dalla garanzia Ismea; le opportunità di finanziamento di giovani imprenditori tra i 18 e i 29 anni attraverso la messa a disposizione della Garanzia Giovani.

Secondo il protocollo d’intesa, Cia ed Ente Nazionale per il Microcredito potranno anche fare attività di analisi e ricerca e studi finalizzati a individuare nuove soluzioni e nuovi prodotti di supporto ai cittadini e alle imprese. In più, per promuovere l’educazione finanziaria e lo sviluppo della cultura imprenditoriale, realizzeranno insieme attività convegnistiche, focus group e attività seminariali; corsi di formazione; corsi di Master o corsi Executive in materia di microfinanza e finanza d’impatto; iniziative congiuntamente realizzate e sostegno della divulgazione dei propri principi e valori; presentazione di policy papers presso gli organismi istituzionali e non, ai diversi livelli di governance.

