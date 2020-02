CORONAVIRUS, FONTANA: STRETTA COLLABORATRICE POSITIVA. IO E ASSESSORI NEGATIVI. CONTINUERO A LAVORARE MA IN AUTOISOLAMENTO. VIDEO

Contagiata una stretta collaboratrice del governatore della regione Lombardia Attilio Fontana che annuncia su Facebook: mi metto in autoisolamento. "Putroppo i numeri stanno aumentando e sembra che una mia stretta collaboratrice abbia contratto il virus", spiega il governatore sul social media.

Notizia importante 🔴 Notizie importanti, sono in diretta dall’ufficio a Palazzo Lombardia.Una collaboratrice del mio staff è risutaltata positiva al #Coronavirus. Oggi abbiamo quindi eseguito il test sia io che il resto della mia squadra e, fortunatamente, al momento risultiamo negativi. Questo comporterà per noi, come per tutti i cittadini in questa situazione, un periodo di auto-quarantena di 14 giorni. Pubblicato da Attilio Fontana su Mercoledì 26 febbraio 2020

"Una persona che stimo tantissimo e con cui collaboro in maniera stretta. Per tutto ciò evidentemente anche noi che facciamo parte della squadra, gli assessori e tutti coloro che hanno avuto a che fare con il nucleo che si sta occupando dell'emergenza di questa infezione si sono sottoposti al test. Per ora non ho contratto alcuna infezione come nessuna delle persone che si sono sottoposte all'esame. Per cui possiamo continuare a lavorare per interrompere la diffusione del vurus", aggiunge.

"Sono contento per me e per i miei collaboratori sebbene anche io cercherò di vivere per le prossime du settimane in un regime di autoisolamento".

