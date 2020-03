CORONAVIRUS, GALLINELLA: AGRICOLTURA NON SARA DIMENTICATA

Per far fronte all’emergenza Coronavirus sono stati stanziati 25 miliardi in aiuto di imprese e famiglie e anche l'agricoltura sarà supportata in tal senso perché la situazione è decisamente complicata, soprattutto per ciò che riguarda il settore lattiero-caseario che sta pagando il prezzo più alto di questa contrazione economica. Ciò accade perché con la chiusura di scuole, bar e mense in cui solitamente vengono distribuiti tali prodotti, si ha un surplus di latte fresco e le aziende si stanno organizzando proprio per far fronte a questo momento difficile. Purtroppo però, è il sistema allevatoriale che potrebbe risentirne più di tutti. Ribadisco che ci saranno interventi economici per questa fase, ma serve l’aiuto anche dei cittadini a cui mi appello affinché facciano scelte consapevoli. Come? Seguendo il mio esempio e acquistando nelle prossime settimane una bottiglia di latte fresco, una mozzarella, o altri formaggi freschi, proprio per consentire di assorbire in questo momento l’eccesso di produzione lattiero-casearia che altrimenti non avremmo modo di stoccare. Si tratta di un piccolo gesto in aiuto di questo importante settore, che vi chiedo di sostenere fintanto che la situazione non si stabilizzi e si torni ad una condizione di ‘normalità’ dell’attività produttiva: gli allevatori ve ne saranno sicuramente grati. Diamoci una mano, iniziando da questo, perché insieme ce la faremo”.

